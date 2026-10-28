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Tres solicitudes del Ejecutivo

Senado aprueba prórroga de estado del emergencia en cinco penales de alta peligrosidad

Con 47 votos a favor el Pleno del Senado aprobó extender el estado de emergencia en los cinco penales de alta peligrosidad del país. Esto contempla la presencia policial y militar junto al del INPE.

Se aprueba prórroga del estado de emergencia en cinco penales.
Se aprueba prórroga del estado de emergencia en cinco penales. (Composición Exitosa)

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2026

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Este miércoles 28 de octubre el Pleno del Senado aprobó solicitudes presentadas por el Ejecutivo para prorrogar estados de emergencia. Uno de ellas fue la la extensión de la medida en los cinco penales de alta peligrosidad del país, que alcanza a la presencia policial y militar en respaldo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Medida se mantiene en cinco penales

Con 47 votos a favor, la Cámara Alta del Congreso aprobó que la prórroga para los establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, dictada a través del Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, se mantenga vigente.

Esta extensión se dará por un plazo de 60 días calendario de acuerdo al marco constitucional y al reglamento, que permite que el régimen extraordinario conserve su vigencia durante el periodo adicional autorizado bajo control del Parlamento.

La intervención en centros carcelarios contará con la actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que seguirán interviniendo con personal del INPE, conforme a lo que manifiesta el decreto supremo antes mencionado. Esto consta en la protección perimetral, en un radio de 200 metros alrededor de cada establecimiento.

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De acuerdo con esta medida publicada el pasado 5 de setiembre, se contempla la restricción o suspensión de derechos vinculados al tránsito, reunión y seguridad personal dentro del ámbito de los penales, sin afectar derechos esenciales como vida, integridad, salud, defensa y debido proceso. El INPE conserva la administración y custodia.

Estados de emergencia en regiones

El Senado también votó con 38 a favor de prorrogar el estado de emergencia en los distritos de Satipo (Pangoa y Río Tambo), región Junín, así como los distritos de La Convención, Cusco y La Mar, en Ayacucho, dictada mediante el Decreto Supremo N.° 125-2026-PCM.

Con 51 votos a favor, se aprobó la prórroga para Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, provincia de Piura; Sullana y Bellavista, provincia de Sullana; y Paita y Talara, provincia de Piura, dentro de la región homónima, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.° 126-2026-PCM. Es preciso recordar que estas solicitudes presentadas por el Ejecutivo vencían el 4 de noviembre próximo.

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El Pleno del Senado aprobó tres solicitudes de extensión de estado de emergencia presentados por el gobierno de Keiko Fujimori. Destacan los pedidos para cinco penales de alta peligrosidad de todo el país, donde la presencia policial y militar continuará, así como en varias regiones, como Piura, Cusco, Ayacucho o Junín.

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