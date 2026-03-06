Error mortal en Ucayali: Policía ingirió yogurt con veneno que era evidencia de una investigación

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una tragedia ha ocasionado indignación y serios cuestionamientos sobe los protocolos policiales ocurrió Aguaytía, en la región Ucayali, en el que un efectivo policial perdió la vida tras ingerir un yogurt con veneno.

Efectivo policial muere tras ingerir yogurt con veneno

El trágico hecho se suscitó la madrugada del pasado miércoles en la comisaría de Aguaytía, en donde el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Williams Pérez Cubas, de 22 años, falleció tras ingerir una sustancia tóxica.

El desafortunado suceso se registró cuando el agente cumplía su jornada laboral y decidió consumir el producto lácteo que se hallaba en el área de investigación de la dependencia policial.

De acuerdo a los informes preliminares, el efectivo policial comenzó a experimentar malestares severos y frente a ello sus compañeros decidieron trasladarlo de emergencia a un centro médico cercano.

Allí recibió las atenciones médicas correspondientes, sin embargo, debido a la toxicidad del producto, el personal de salud ya no pudo salvar la vida de este miembro de la PNP.

Hay que mencionar que, de acuerdo al medio Uranio TV Noticias el producto consumido por el efectivo policial carecía de identificación adecuada y no contaba con medidas estrictas de custodia.

Inician diligencias correspondientes

En la morgue de Pucallpa se llevó a cabo la necropsia con el objetivo de conocer la causa exacta del fallecimiento de Pérez Cubas y de esta forma confirmar la naturaleza de la sustancia tóxica presente en el yogurt.

Este producto láteo había sido incautado días atrás y se encontrab vinculado a una investigación de un deceso bajo circunstancias similares. Ahora tras el fallecimiento, el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú y ya dieron inicio a las diligencias correspondientes a fin de determinar en qué preciso momento se produjo la falla en la preservación de la evidencia.

Con esto último, también se podrá conocer a los presuntos responsables. En paralelo, la familia del policía fallecido exigió que se realice una investigación exhaustiva con la que se esclarezcan los hechos y las responsabilidades.

Sus colegas de la comisaría de Aguaytía le realizaron un homenaje y posteriormente sus familiares lo trasladaron a Cajamarca, la ciudad natal del efectivo policial para su cristiana sepultura.

En un lamentable hecho, un agente perdió la vida en su la comisaría de Aguaytía, en la región Ucayali luego de ingerir un yogurt que contenía veneno y que era evidencia de una investigación.