Nueva escalada militar: Aeropuerto de Irán fue atacado con misiles por EE.UU. e Israel

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El conflicto militar que enfrenta a Irán contra Estados Unidos e Israel llega a un nuevo punto sin retorno. La armada estadounidense e israelí atacó el Aeropuerto Internacional Mehrabad en Irán tras masivos bombardeos ocurridos durante la noche del 6 de marzo.

Atacan aeropuerto en Irán

Un brutal ataque se registró en el Aeropuerto Internacional Mehrabad ubicado en la ciudad de Teherán en Irán, según el reporte de usuarios a través de redes sociales.

No es el primer ataque en contra de un centro aéreo en Irán. Hace pocos días, Israel bombardeó al menos tres aeródromos entre los que se encuentran el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní y un ataque en un puerto aéreo que está ubicado en la ciudad de Bushehr.

Además, el propio Aeropuerto Internacional Mehrabad ya había sido atacado anteriormente. En la actualidad, este aeródromo gestionaba los vuelos nacionales en Irán por lo que la presencia de estos nacionales podría ser alta.

Los reportes oficiales que precisan cuántas personas heridas y fallecidas se encuentran entre iraníes aún no ha sido confirmada, mas la gravedad del impacto con misiles dan cuenta de la gravedad del ataque.

🇮🇷🇮🇱🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: El Aeropuerto Internacional Mehrabad de Irán fue alcanzado por masivos ataques aéreos estadounidenses e israelíes. pic.twitter.com/gBhw94dsRR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 6, 2026

De acuerdo al reporte de Reuters, Israel se encuentra bombardeando zonas del oeste de Irán, zona en donde se disputan localidades cercanas a la frontera.

Rusia brindaría información militar a Irán

Medios estadounidenses precisan que Rusia estaría proporcionado información de carácter militar hacia Irán con el fin de contrarrestar los ataques militares estadounidenses.

Al ser consultado de esta cooperación, el presidente Donald Trump evitó responder respecto a esta cooperación internacional en su contra. Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que el jefe norteamericano "es muy consciente de quién está hablando con quién".

Por su parte, otro miembro de Washington arremetió contra tal especulación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que de compartirse tal información entre ambas naciones "claramente" no se está logrando un impacto en contra de Estados Unidos.

Moscú, la capital de Rusia, emitió su rechazo em contra de los ataques militares en contra de Irán. Sin embargo, habría evitado criticar en demasía las políticas militares de Donald Trump.

El ataque en contra del Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán en Irán causó gran destrucción e incendios tras el ataque militar de Estados Unidos e Israel.