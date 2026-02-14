San Martín de Porres: Chofer de la empresa de transporte 'JC Bus' fue asesinado en plena ruta

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de criminalidad en el país cobra una nueva víctima en el sector transporte. Un chofer de la empresa 'JC Bus' fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba en plena ruta en el distrito de San Martín de Porres.

Asesinan a conductor de empresa de transporte 'JC Bus'

En pleno estado de emergencia, un conductor de la empresa 'JC Bus' fue acribillado a balazos, la noche de este último sábado 14 de febrero, en el cruce de las avenidas Universitaria con San Germán. La víctima fue identificada como Raúl Amílkar Marcano Rodríguez de nacionalidad venezolana.

De acuerdo a testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el bus y dispararon directamente contra el conductor mientras estaba en marcha con pasajeros a bordo. Mientras tanto, la Policía Nacional investiga los detalles del caso.

Tras este hecho de sangre, en diálogo exclusivo con Exitosa, el dirigente de Transportes Unidos de Lima Este, José Quispe, lamentó lo suscitado con el transportista y subrayó que desde el sector se encuentran "decepcionados con el Gobierno" porque ya se han "cansado" de vivir día a día atemorizados por este tipo de actos criminales.

"Vamos a tomar una medida radical porque ya nos hemos cansado. Hemos presentado varios documentos, nos hemos reunido, pero lamentablemente no ha cumplido (el actual Gobierno). Como Transportes Unidos que somos tres o cuatro conos también denunciamos a los jueces y fiscales que a los delincuentes que se han intervenido los han puesto en libertad", aseveró.

En tal sentido, Quispe se dirigió al actual Poder Ejecutivo que preside José Jerí y cuestionó que "haya tomado medidas radicales". Manifestó que las personas continúan desplazándose de a dos en motos lineales, pese a que se prohibió en un inicio y que a su vez la venta de chips también perdura.

"Tenemos otro muerto más. Estamos cansados, con este Gobierno creo que ya llegamos al final y no ha hecho absolutamente nada", manifestó el dirigente de Transportes Unidos de Lima Este.

Las acciones que adoptará el sector

Al ser consultado sobre las acciones que adoptará el sector durante las próximas horas o días, Quispe recordó que hace días atrás en Lurín, otro conductor de transporte público de la línea 'El Marrón' perdió la vida en plena ruta tras ser atacado por un presunto extorsionador.

"Ahorita estamos coordinando con todos los dirigentes de los conos y delegados vamos a tomar una medida radical, nos hemos cansado de conversar con el Gobierno (...) No podemos aguantar que un conductor más fallezca, no vamos a permitir un muerto más", refirió.

