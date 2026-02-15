Alcalde de Pataz es extorsionado por 'Los Pulpos' a través de llamada: Le exigen el pago de S/50 mil

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Mariños, denunció ser víctima de amenazas extorsivas de parte de un sujeto que asegura ser integrante de la organización criminal 'Los Pulpos', quien le exige el pago del 50 mil soles para no atentar contra su vida.

Alcalde grabó amenazas

En el video se observa al burgomaestre contestar una llamada con un sujeto que se hace llamar 'Loco Alex', quien asegura comunicarse en nombre de la banda 'Los Pulpos' para exigirle realizar un desembolso de dinero.

El alcalde informa al individuo que se ha equivocado de persona, a lo que este responde indicando que siempre les dicen eso "pero después cuando pasan las cosas" comienzan a comunicarse con ellos.

Ante la insistencia de la autoridad, el sujeto afirma que muchos alcaldes "están con ellos", a lo que Mariños responde: "Bueno, eso es su problema de ellos, si ellos han decidido caminar por el camino equivocado eso no es mi culpa".

El delincuente procede a amenazar al funcionario asegurando que finalmente terminará pagándole y amenaza con hacer daño a sus hijos, pues afirma tener fotos de estos. Sin embargo, pese a ello, Mariños no cedió a la presión y rechazó el pago, además, envió un mensaje a los extorsionadores: "Trabajen dignamente y dejen de hacer daño a la gente".

Cabe señalar que el último 11 de febrero, el alcalde subió un video enviado por los extorsionadores, en el que estos le muestran el armamento de guerra que tienen en su poder y que podrían usar en contra suya y de sus seres queridos de no hacer el pago.

Gobierno amplía estado de emergencia por 60 días en Pataz

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, el centro poblado de Chagualito, distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad, con la finalidad de seguir haciéndole frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia.

A través del Decreto Supremo N.º 016-2026-PCM, publicado este viernes 30 de enero, el Gobierno dispone que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo el control del orden interno; mientras que, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará brindando su apoyo operacional.

Es en ese contexto que el alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, ha denunciado amenazas extorsivas, mediante el que le piden el pago de 50 mil soles.