Conductores que atropellaron a mujer en SJL fueron liberados: Familia exige justicia para víctima

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado martes 11 de noviembre, un terrible accidente de tránsito ocurrió en San Juan de Lurigancho, exactamente en el cruce de las calles Ayar Manco con Tahuantinsuyo. Ahí, dos vehículos terminaron chocando tras ir a alta velocidad y luego terminaron impactando contra una mujer que transitaba por esta zona de Zárate.

Debido a este accidente, Josmery Huamán de solo 33 años, resultó gravemente herido por lo que actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Bravo Chico donde actualmente lucha por su vida.

Conductores fueron liberados tras atropellar a mujer en SJL

A pesar de que las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la víctima es impactada por estos vehículos, los conductores Ángel Gonzáles Rivas y Edwin Quispe Alburquerque fueron puestos en libertad tras superar las 48 horas de detención.

Debido a ello, los familiares de Josmery Huamán regresaron a la comisaría de Zárate para exigir justicia. Según indicaron, la fiscal encargada del caso, Elsa Guillén López, no consideró las pruebas presentadas por el abogado contratado por lo que tomó esta polémica decisión.

"No existe justicia. Presentamos los videos, mostramos todo y aun así los conductores ya están en la calle. No es justo que mi hermana luche por su vida mientras ellos hacen su vida normal, como si nada hubiera pasado", indicaron a Panamericana.

Además, ninguno de los choferes se acercó al hospital para preguntar sobre el estado de salud de la mujer. En las últimas horas, la víctima sigue luchando por su vida tras ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

A su vez, dejaron el número de celular 965697276 para recibir cualquier tipo de ayuda económica ya que a pesar del SOAT, existen otros gastos que aún no han podido costear.

Municipalidad de SJL coloca rompemuelles en lugar del accidente

Debido a este trágico accidente, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho tomó cartas en el asunto colocando un rompemuelles en el cruce de dichas calles para evitar nuevos incidentes. De acuerdo a los vecinos, dicha zona de Zárate suele ser escenario de constantes siniestros automovilísticos debido a que los conductores transitan a alta velocidad.

De esta manera, los dos conductores responsables de atropellar a una mujer en Zárate, San Juan de Lurigancho, fueron puestos en libertad a pesar de que la víctima se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Bravo Chico. Familiares exigen justicia ante esta situación.