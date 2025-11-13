Joven de SJL es víctima de extorsión: Le exigen S/2000 para "borrarlo" de su base de datos

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven se encuentra viviendo un calvario tras ser víctima de las extorsiones que azotan el país. Desde diveros números extranjeros reciben mensajes amenazadores es lo que le exigen S/2000 para "borrarlo" de su base datos.

Amenazas desde el extranjero

La ola de criminalidad, que se agudiza cada vez más, tiene en la mira a un vecino de San Juan de Lurigancho, quien ha revelado que desde hace un mes es amenazado a través de mensajes de números internacionales en los que se le exige una determinada cantidad de dinero para que no figure en su supuesta base de datos.

Fue en octubre, cuando todo inició con la llegada de un escrito en el que los desconocidos lo acusaban de haber solicitado servicios en una casa de citas. Frente a ello, el hombre negó dicha versión, sin embargo, los sujetos fueron más incisivos y le enviaron información personal e inclusive datos de familiares.

Ante esta situación, se desencadenó el pánico en él por lo que se dirigió a la comisaría de su distrito a sentar una denuncia, sin embargo, no logró hacerlo debido a que fue derivado de una dependencia policial a otra.

Cabe señalar que estos mensajes eran provenientes de tres países: Panamá, Paraguay y República Dominicana. "Comenzó en octubre, me llegó un mensaje diciendo que había solicitado servicios y por no aceptarlos me estaban poniendo una multa y que supuestamente eso era una falta grave contra su agencia", manifestó.

Sin embargo, relató que lo "más preocupante" fue cuando le enviaron información de su familia. Además, negó haber solicitado algún tipo de servicios en una casa de de citas tal y como lo afirmaban estos extorsionadores.

Realizó depósito

En un primer momento, los sujetos le exigieron que depositara el monto de S/1000 a cambio de "borrarlo" de su supuesta "base de datos". Y por si eso fuera poco, le enviaron videos de armas y granadas, por temar a que atenten contra su persona o sus seres queridos, realizó este pago.

Sin embargo, pese a ello le volvieron a exigir otro abono por la misma cantidad de dinero para así saldar esta "multa" con ellos. Volvió a depositar esta cantidad de dinero y nuevamente le solicitaron más dinero, esta vez S/2000 para eliminar la información sobre sus familiares.

Finalmente, ante ello optó por bloquear dichos números, pero fue en vano porque se comunicaban con él por otros números, pese a que buscó sentar una denuncia esta nunca se logró por lo que decidió tomar medidas de seguridad por su cuenta y exige que la Policía actué de inmediato ante su caso.