Choque en SJL deja a mujer atropellada mientras caminaba por la vereda

Una mujer, aún no identificada, fue atropellada tras el choque de dos vehículos en la avenida Tahuantisuyo, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El accidente ocurrió cerca de las 8:00 p.m. del lunes 10 de noviembre, cuando ambos automóviles colisionaron violentamente, provocando que uno de ellos se desvíe hacia la vereda.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del impacto. En las imágenes se observa cómo la víctima, que caminaba tranquilamente por la acera, fue alcanzada por uno de los autos tras la colisión. El golpe fue tan fuerte que parte del vehículo terminó dañando la fachada de una vivienda cercana.

La mujer fue trasladada de emergencia al hospital Bravo Chico, donde permanece internada. Hasta el cierre de esta nota, se desconoce su estado de salud y no han llegado familiares para identificarla. Las autoridades investigan las causas del accidente y determinarán la responsabilidad de los conductores implicados.

Vecinos denuncian accidentes constantes en la zona

Los residentes del cruce de las avenidas Zárate y Tahuantinsuyo aseguran que este tipo de incidentes ocurren con frecuencia. Uno de los vecinos señaló que la vía carece de señalización adecuada y que los conductores circulan a alta velocidad, sin respetar los límites establecidos.

"No es la primera vez que ocurre un accidente aquí. Ya hemos pedido a la municipalidad que instale un rompemuelle o semáforo, pero hasta ahora no nos escuchan", declaró uno de los testigos del hecho. Los pobladores coinciden en que la zona representa un punto peligroso para peatones y conductores debido al desorden vehicular.

Además, una vecina afectada por el impacto relató que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó el estruendo del choque.

Falta de control vehicular y riesgos latentes

Los vecinos también advirtieron que minutos antes de este accidente ya se había registrado otro siniestro en la misma avenida, lo que evidencia la peligrosidad del lugar.

Denunciaron, además, que las combis que transitan por la zona no cuentan con paraderos formales, generando desorden y aumentando la posibilidad de nuevos choques.

Ante esta situación, los residentes exigen la intervención inmediata de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para mejorar la seguridad vial, colocando señales de tránsito, rompemuelles y una mayor presencia del serenazgo en horas pico.

