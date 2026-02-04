PNP desarticula a 'Los insoportables de Santa': Banda criminal operaba extorsiones desde penales en Santa Anita

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular la banda criminal 'Los Insportables de Santa', que operaba extorsiones desde penales del distrito de Santa Anita.

Capturan a la banda criminal 'Los insoportables de Santa'

Con un niño en brazos y en la ropa del infante un arma escondida es así como agentes de la Policía de la unidad 'Los Halcones' capturaron a Antonio Velásquez, Krass Valdiviezo y Yusnaidy Escalante, quienes son integrantes de la banda 'Los Insoportables de Santa'.

Esta intervención se llevó a cabo tras realizarse la identificación de que los criminales recibían instrucciones desde centros penitenciarios para la coordinación de extorsiones contra negocios y bodegas de la zona.

Tras el registro de celulares incautados, la PNP halló fotos, croquis y mensajes de texto que mostraban la dirección de estos hechos delictivos desde el penal. De igual manera, se detectó que existían registros de depósitos de dinero mediante aplicativos de pago, que se encontraían vinculados a cobros extorsivos.

De acuerdo a información policial, estos tipos se trasladaban en una motocicleta que tenía una placa clonada. Mientras que la mujer, Yusnaidy Escalante, actuaba como fachada cuando cometían sus fechorías. Tras su detención, los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes a ley.

Otras bandas criminales también fueron capturadas

Cabe señalar que, en parelelo, las fuerzas del orden efectuaron otros operativos en diversas zonas críticas de Lima, en esta oportunidad participaron 250 efectivos de la Policía Nacional y el Ejército peruano quienes se desplegaron por los jirones Zepita, Chancay y Monserrat así como en la denominada Huerta Perdida,

Con esta acción policial se logró desarticular otras cinco bandas criminales. Entre estas resaltan 'Las Diablas', quienes son acusadas del robo agravado a una botica por el monto económico de más de 6 mil soles. A estas se les suma 'Los Chukys de Zepita' y 'La Banda del Cojo Cibernético' que se encuentran vinculadas a delitos de receptación tras la incautación de 13 celulares y cinco tablets de procedencia ilícita.

Asimismo, en la zona de La Huayrona, Comas, fueron intervenidos Osvaldo Núñez y Javier Iparraguirre, presuntos integrantes de la banda "Los Malditos del Farma", vinculados al robo de 7 mil 500 soles en una farmacia.

Como vemos, en un nuevo golpe a la delincuencia efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular la banda criminal 'Los Insportables de Santa', que operaba extorsiones desde penales del distrito de Santa Anita.