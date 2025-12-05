Poder Judicial rechaza prisión preventiva contra Óscar Acuña: Seguirá proceso por caso Frigoinca en libertad

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra Óscar Acuña, quien es investigado debido a sus presuntos vínculos a actos de corrupción en el marco del caso Frigoinca.

PJ rechaza prisión preventiva

Vale recordar que, en un principio el Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Acuña Peralta, sin embargo, el PJ determinó que no se le puede negar la libertad debido a que la imputación por cohecho simple que recae en su contra no supera el umbral legal.

En tal sentido, esta decisión se basa en la reciente modificatoria del Código Procesal Penal que fue aprobada por el Ejecutivo. La mencionada norma determinó que solo se dicten prisiones preventivas cuando la pena probable resulte más alta a los cinco años.

En este caso, la acusacion contra el hermano de César Acuña, no cumplió con este relevante requisito legal. Fue la Fiscalía que sustentó la existencia de riesgo de fuga, así como también otros elementos como un presunto pago de 77 mil soles que ejecutó un empresario asociado a la empresa Frigoinca.

De acuerdo al Ministerio Público, los elementos justificaban una medida más severa para Óscar Acuña, no obstante, el Poder Judicial determinó que no se cumplían los tres presupuestos legales de forma conjunta, por lo que sin ello la medida coercitiva no podría sera aplicada.

Vale señalar que, a quien sí se aprobó la solicitud de 18 meses de prisión preventiva que hizo el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia para Aníbal Morillo, exgerente regional de Salud de La Libertad.

Seguirá proceso en libertad

Por tal motivo, el Poder Judicial resolvió que Óscar Acuña continúe el proceso por el caso Frigoinca en libertad, pese a que se encuentra prófugo desde el pasado 19 de noviembre.

De acuerdo a la resolución se explica que, si no se cumple los presupuestos exigidos, no corresponde dictar prisión preventiva. Eso sí, el Poder Judicial dejó en claro que la situación podría cambiar si se presentan nuevos elementos o ampliaciones fiscales.

Vale señalar que, Óscar Acuña Peralta enfrenta cuestionamientos por su presunta intervanción para que Frigoinca acceda a contratos del programa Qali Warma, cuando su hermano era gobernador regional de La Libertad.

