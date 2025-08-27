Congreso propone proyecto de ley que establece "impuesto a la riqueza" para objetos de colección como muñecos, billetes y bienes de lujo

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sector del grupo parlamentario Bloque Democrático Popular ha plateado una medida frente a diferentes normas aprobadas desde 2021 que reducen la capacidad de recaudación fiscal. Esta propuesta legislativa fue impulsada por la congresista Sigrid Bazán.

¿Cuál es el fin del proyecto de ley?

La propuesta de busca que los bienes de lujo como aviones privados, obras de arte, joyas y también objetos de colección pueden gravarse o tener obligación a pagar un tributo. La medida solo se daría si el objeto en cuestión supere en conjunto los 5 UIT, que sería S/26 mil 750. hasta el momento que se realiza esta nota.

Proyecto que plantea optimizar la recaudación fiscal.

No obstante, se debe recalcar que el carácter de este impuesto será de responsabilidad solidaria. Además señala que la obligación tributaria se dará cuando tengan la tenencia o administración de parte o la totalidad de bienes que conforman el patrimonio.

"Las personas domiciliadas en el país son responsables solidarios del cumplimiento de la obligación tributaria establecida en el presente dispositivo cuando tengan el condominio, posesión, uso y goce, usufructo, disposición, custodia, depósito, tenencia", señala el documento.

En ese sentido, el proyecto que optimiza la recaudación fiscal por bienes de lujo gravará el patrimonio ubicado en el país de propiedad de las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales con respecto a los siguientes objetos a nombrar:

Joyas

aeronaves

Objetos de colección

Obras de arte

"El impuesto se determinará aplicando la tasa del 1% sobre el monto del patrimonio calculado. La recaudación del impuesto corresponde a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). El rendimiento del mismo constituye ingreso del Tesoro Público", añadió el proyecto.

Tasa del impuesto y destino de la recaudación

Además, la propuesta fija que el impuesto se determinará aplicando la tasa del 1% sobre el monto del patrimonio calculado. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) será la entidad responsable de la recaudación, y los ingresos que se generen pasarán directamente al Tesoro Público. Según sus promotores, el diseño del tributo es simple y busca evitar complejidades administrativas.

Por lo tanto, el proyecto presentado por el Bloque Democrático Popular, con el liderazgo de Sigrid Bazán, abre el debate sobre la necesidad de fortalecer la recaudación fiscal con un enfoque de equidad. El Congreso deberá decidir ahora si este planteamiento se convierte en ley y de qué manera se implementará para asegurar transparencia y efectividad en su aplicación.