Congreso: Proponen impedimento de despido del trabajador en caso de tener un hijo con discapacidad o incapacidad permanente total para el trabajo

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Alex Antonio Paredes Gonzáles (Somos Perú) presentó un proyecto de ley con la finalidad de garantizar la continuidad laboral de los padres de familia que tienen hijos con discapacidad severa o con incapacidad permanente total para el trabajo, evitando así su despido, a excepción que el empleador determine una "causa justa", conforme a ley.

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14347/2026-CR, presentado el último martes 31 de marzo, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República, la cual se detalla en la presente nota.

Despido por tener hijo con discapacidad sería discriminatorio

De acuerdo con el texto presentado por el parlamentario, se busca modificar el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a fin de incorporar como causal de despido nulo, toda forma de discriminación contra los trabajadores y trabajadoras que asumen la responsabilidad del cuidado de sus hijos o hijas con discapacidad severa o con incapacidad permanente total para el trabajo.

En ese sentido, se busca garantizar su "protección efectiva" frente a decisiones de despido que, de manera directa o indirecta, se sustenten en dicha condición. Según lo expuesto, el proyecto de ley pretende fortalecer la protección del derecho al trabajo y el principio de igualdad y no discriminación, asegurando la estabilidad laboral de quienes cumplen responsabilidades familiares de cuidado especializado.

Asimismo, promueve condiciones laborales "más justas, dignas e inclusivas" que permitan compatibilizar el empleo con el deber de asistencia y cuidado, en armonía con los principios constitucionales y los estándares de protección de las personas con discapacidad.

Proyecto de ley.

¿Cómo quedaría el

De aprobarse la iniciativa legislativa al interior del Pleno del Congreso, al citado artículo 29 del Decreto Legislativo N.º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral se incorporaría el literal f) (despido nulo) quedando establecido de la siguiente manera en favor de los trabajadores.

"La condición del trabajador o trabajadora como responsable del cuidado de hijo o hija que requieren asistencia permanente, por encontrarse en situación de dependencia por su discapacidad severa o incapacidad temporal permanente para el trabajo, cuando dicha condición haya sido comunicada al empleador. Se presume que dicho despido tiene por motivo causa discriminatoria por sus responsabilidades familiares, salvo que el empleador acredite la existencia de causa justa conforme a ley", menciona el texto.

Del mismo modo, se considera comprendida en este caso, de manera especial, las madres trabajadoras que asumen de "forma exclusiva o principal" el cuidado de sus hijos o hijas con discapacidad severa o con incapacidad permanente total para el trabajo.

Finalmente, la propuesta menciona una disposición complementaria final, y es que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, adecuaría el reglamento del Decreto Legislativo N.° 728 a lo dispuesto en el presente texto, en un plazo no mayor de 60 días calendario.