Senamhi alerta por aumento de temperatura en la costa y sierra: conoce qué regiones serán afectadas del 10 al 13 de octubre

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico ante el incremento de la temperatura diurna en diferentes zonas de la costa y la sierra del país.

De acuerdo con la información difundida por la entidad, el fenómeno se presentará desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre , periodo en el que también se esperan condiciones que podrían incrementar la exposición a la radiación solar.

El pronóstico señala que habrá escasa nubosidad alrededor del mediodía, situación que favorecerá una mayor incidencia de los rayos solares. Asimismo, se prevén ráfagas de viento en las zonas comprendidas dentro del aviso.

La advertencia corresponde al aviso meteorológico n.° 404 y contempla departamentos de distintas regiones del territorio nacional. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi para conocer las condiciones previstas en cada localidad.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de temperatura?

Según el mapa difundido por el Senamhi, el aviso comprende: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

La advertencia incluye localidades de la costa y la sierra, por lo que las condiciones meteorológicas pueden variar según la ubicación y la altitud. Mientras algunas zonas experimentarán un incremento de la temperatura durante las horas de mayor exposición solar, otras podrían presentar ráfagas de viento.

📣🌡️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 10 al 13 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/uFS4222FQC https://t.co/zKfrJsrrBz — Senamhi (@Senamhiperu) October 8, 2026

Precauciones ante radiación UV y viento

La escasa nubosidad prevista hacia el mediodía es un factor relevante, debido a que permite una mayor exposición a la radiación ultravioleta. En ese contexto, se recomienda evitar la exposición solar prolongada durante las horas de mayor intensidad, utilizar sombrero de ala ancha, lentes con protección UV y protector solar, además de vestir ropa que cubra la piel.

También es conveniente mantenerse hidratado y buscar lugares con sombra, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas que realizan trabajos al aire libre. Si se desarrollan actividades en zonas expuestas, se debe prestar atención a las condiciones del viento y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

El aviso del Senamhi pone en alerta a la población de 20 departamentos ante el aumento de la temperatura diurna previsto del 10 al 13 de octubre. Consultar los reportes oficiales y adoptar medidas de protección permitirá reducir los riesgos asociados a la exposición solar y afrontar de manera preventiva las condiciones meteorológicas.