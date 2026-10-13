Conoce quién es Stefano Margaritora, el experto cirujano que extirpó el nódulo pulmonar al sumo pontífice León XIV

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV, de 71 años, ingresó al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de la ciudad de Roma a las 13:07 hora local para someterse a una intervención médica programada. Como se sabe, el principal objetivo de este procedimiento quirúrgico fue la extirpación de un pequeño nódulo pulmonar que se le detectó de manera reciente.

Esta cirugía estuvo bajo el liderazgo del doctor Stefano Margaritora, especialista principal del centro de salud, quien trabajó junto a un grupo de reconocidos profesionales. Ante ello, la oficina de prensa del Vaticano confirmó mediante un comunicado oficial que la operación del sumo pontífice concluyó satisfactoriamente y sin ningún tipo de contratiempos.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El Vaticano informó que la cirugía a la que fue sometido el papa León XIV concluyó con éxito. El pontífice fue intervenido por un nódulo pulmonar, y actualmente se encuentra en reposo.



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Stefano Margaritora cuenta con más de 400 publicaciones científicas

El director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS es un referente en su campo y profesor titular en la Universidad Católica del Sagrado Corazón. En esa línea, el experto comandó al grupo designado para el procedimiento médico del sumo pontífice.

"El procedimiento se desarrolló dentro del tiempo previsto y conforme a lo planificado. El Santo Padre ya regresó a su habitación", señaló la oficina de prensa vaticana.

El médico abarca el tratamiento quirúrgico de enfermedades pulmonares, esofágicas, mediastínicas y cervicales. Su unidad trabaja con la técnica de cirugía torácica videoasistida, conocida como VATS, y métodos robóticos. No obstante, el hospital no precisó si se utilizó esta alternativa o una toracotomía convencional.

El papa León permanecerá en recuperación en el décimo piso del hospital Gemelli, sector utilizado para internaciones pontificias. Ante ello, el Vaticano suspendió todas sus actividades públicas hasta el 20 de octubre.

Luigi Carbone, director de sanidad e higiene del Vaticano y Massimiliano Strappetti enfermero del papa Francisco

Luigi Carbone de 54 años coordina la asistencia sanitaria actual

Otro integrante del círculo médico es el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Asimismo, el enfermero Massimiliano Strappetti, también de 54 años, asiste de forma directa los cuidados del pontífice.

Carbone acompaña al líder de la Iglesia desde el comienzo de su pontificado. Strappetti, por su parte, se formó profesionalmente en la unidad de cuidados intensivos del Gemelli y atendió previamente a Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

No obstante, la evolución clínica del paciente definirá el regreso a su agenda y la posibilidad de sostener el viaje apostólico previsto a Uruguay, Argentina y Perú, programado entre el 6 y el 17 de noviembre.