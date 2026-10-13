Conferencia Episcopal Peruana pide por la salud del papa León XIV: "Unirse en una ferviente oración"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras conocerse el estado de salud del papa León XIV, la Conferencia Episcopal Peruana ha pedido orar por la salud del sumo pontífice y su pronta recuperación por la operación a la que será sometido a causa de un nódulo pulmonar.

Conferencia Episcopal Peruana pide oración por la salud del papa León XIV

A través de sus redes sociales oficiales, la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció por el internamiento del sumo pontífice para que sea operado este martes 13 de octubre de un nódulo alojado en uno de sus pulmones. Frente a esta situación, los Obispos del Perú pidieron una oración por el papa León XIV.

"Los Obispos del Perú convocan a todos los fieles y personas de buena voluntad a elevar sus oraciones por el Papa León XIV, quien ya ingresó al Policlínico Gemelli, en Roma, para su intervención quirúrgica. Nos unimos en comunión, poniendo al Santo Padre en las manos de Dios", expresa el anuncio.

Los Obispos del Perú convocan a todos los fieles y personas de buena voluntad a elevar sus oraciones por el Papa León XIV, quien ya ingresó al Policlínico Gemelli, en Roma, para su intervención quirúrgica. Nos unimos en comunión, poniendo al Santo Padre en las manos de Dios. 🙏 https://t.co/DL2Cw0AOyR — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) October 13, 2026

La Conferencia Episcopal Peruana exhortó a los fieles y a las personas de buena voluntad a unirse en oración por la salud del papa León XIV, quien llegó este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli, en Roma, para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar.

A través de un mensaje, el episcopado peruano invitó a encomendar la vida y recuperación del sumo pontífice al Señor de los Milagros, expresando su confianza en que pueda superar satisfactoriamente este procedimiento médico.

"El Episcopado Peruano invita a todo el Pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad a unirse en una ferviente oración por la salud del Santo Padre, el papa León XIV, poniendo con filial confianza su vida y su recuperación en las manos misericordiosas del Señor de los Milagros", señalaron.

Asimismo, la institución religiosa convocó a la ciudadanía a unirse en oración por el sucesor de Pedro y acompañarlo espiritualmente durante este proceso.

Papa León XIV llega al hospital Gemelli para ser operado

El papa León XIV, de 71 años, salió de la Ciudad del Vaticano para dirigirse al Policlínico Gemelli, conocido como el 'hospital de los papas', donde se atiende a importantes autoridades de la Iglesia católica.

Luego del último domingo, tras el rezo del Ángelus, el pontífice anunció que sería operado esta semana para extraer un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado en una fase muy temprana tras una revisión.

Finalmente, el pedido de oración de la Conferencia Episcopal Peruana se da en un contexto de la operación a la que se someterá el papa León XIV por motivos de salud.