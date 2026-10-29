INPE designó a Walter Febre Mijahuanga como director del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El penal de Lurigancho, uno de los establecimientos penitenciarios más poblados del país, tiene un nuevo responsable. El Instituto Nacional Penitenciario designó a Walter Enrique Febre Mijahuanga, coronel en retiro del Ejército del Perú, para asumir la dirección del recinto, donde permanecen recluidas más de 9.000 personas.

¿Quién es el nuevo director del penal de Lurigancho?

La designación fue oficializada mediante la Resolución Presidencial N.° 687-2026-INPE/P, del 27 de octubre, en un contexto marcado por las medidas que impulsa el INPE para mejorar el control de las cárceles y cerrar brechas de seguridad.

Febre Mijahuanga cuenta con trayectoria vinculada a las comunicaciones militares y formación en inteligencia. En 2017, cuando tenía el grado de teniente coronel, participó en el Programa Superior de Inteligencia de la Academia Diplomática del Perú.

Posteriormente, en octubre de 2019, su nombre apareció en la relación oficial de ascensos al grado de coronel. Asimismo, documentos del Ministerio de Defensa correspondientes a 2024 registraron su vinculación con el Servicio de Comunicaciones del Ejército (SCOME) y el Centro de Investigación de Tecnología Electrónica (CITELE).

Su experiencia profesional estará ahora al servicio de la gestión penitenciaria, en una institución que busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control frente a las actividades ilícitas que pueden desarrollarse desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

La responsabilidad que asume implica coordinar las acciones operativas del penal y contribuir a la aplicación de las disposiciones establecidas por la dirección nacional del INPE.

Inteligencia y tecnología: los desafíos que afrontará

La llegada de Febre Mijahuanga forma parte de las prioridades impulsadas por Abraham Lescano Salazar, presidente del Consejo Nacional Penitenciario, mediante el denominado Plan de Acción Inmediata, que establece seis líneas de trabajo para fortalecer la capacidad operativa y la seguridad del sistema penitenciario.

Entre los principales objetivos figura el fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia penitenciaria, herramientas que permiten identificar riesgos, orientar operativos y mejorar las decisiones frente a posibles actividades delictivas dentro de los penales.

Otro eje es el desarrollo de mecanismos de seguridad tecnológica y digital para reducir las vulnerabilidades que facilitan las comunicaciones no autorizadas y el ingreso de objetos prohibidos.

En esa línea, el INPE contempla incorporar equipos de rayos X y dispositivos especializados para inspeccionar a visitantes, proveedores y trabajadores penitenciarios. Estas herramientas buscan detectar artículos restringidos antes de que ingresen a los establecimientos.

La implementación de estas medidas representa un reto para la nueva dirección de Lurigancho, que deberá contribuir a reforzar los controles y mejorar la gestión operativa de un recinto con una elevada población penitenciaria.

La designación de Walter Enrique Febre Mijahuanga se produce en medio de los esfuerzos del INPE por modernizar la seguridad de las cárceles peruanas. Su experiencia en el ámbito militar y en inteligencia será un antecedente relevante para su gestión, mientras que los resultados dependerán de la aplicación efectiva de las medidas de control y vigilancia previstas para el penal de Lurigancho.