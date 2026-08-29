Convocan a congresistas a una sesión del pleno el 3 de septiembre en que sustentarán la Ley de Presupuesto 2027

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Parlamento, Miguel Ángel Torres, convocó a los congresistas a una sesión del pleno para el próximo jueves 3 de setiembre, jornada en la que se sustentarán los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027.

La sesión está programada para las 10:00 a. m. y contará con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Ambos funcionarios deberán acudir al hemiciclo para explicar y sustentar ante los parlamentarios las iniciativas legislativas remitidas por el Poder Ejecutivo.

La convocatoria fue difundida mediante una publicación en el sitio oficial del Congreso y lleva la firma del oficial mayor, Giovanni Forno. De esta manera, el Parlamento formalizó la fecha en la que se dará inicio a la exposición de los principales instrumentos que determinarán el manejo de los recursos públicos durante el próximo año fiscal.

#CongresoInforma



Se convocó a sesión del Pleno del Congreso el jueves 3 de septiembre, desde las 10:00 a. m., a fin de que acudan el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de... pic.twitter.com/nfFQEXiGer — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

Ejecutivo ya envió proyectos al Congreso

La convocatoria se produce luego de que el Congreso recibiera del Poder Ejecutivo los proyectos de Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público correspondientes al Año Fiscal 2027.

Estas iniciativas son fundamentales para establecer cómo se organizarán y administrarán los recursos del Estado durante el próximo ejercicio fiscal. El proyecto de Presupuesto, en particular, establece el límite máximo de gasto que podrá ejecutarse durante el año fiscal, por lo que su aprobación representa una de las principales decisiones que debe adoptar el Parlamento.

De acuerdo con la información consignada en el documento, la presencia del jefe del Gabinete y del titular del Ministerio de Economía y Finanzas responde al cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Perú. En ese sentido, ambos representantes del Ejecutivo deberán acudir al pleno para sustentar las propuestas ante los congresistas.

#CongresoInforma I De conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, fueron presentados ante el Congreso de la República los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027. pic.twitter.com/LoIsOMwbgj — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

¿Qué papel tendrá el Congreso?

Los oficios, enviados al presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, solicitan que se sirva disponer su trámite con el carácter de "muy urgente". Asimismo, los documentos cuenta con la firma de la presidenta de la república, Keiko Fujimori; y del premier Luis Galarreta.

Aunque corresponde al Poder Ejecutivo presentar los proyectos relacionados con el Presupuesto, el Equilibrio Financiero y el Endeudamiento, la aprobación de estas normas es una atribución exclusiva del Congreso de la República.

Estas iniciativas solo pueden ser propuestas por el Ejecutivo, mientras que el Parlamento tiene la facultad de aprobarlas mediante una ley. Por ello, la sesión del 3 de setiembre marcará un momento importante dentro del proceso legislativo que definirá el marco económico para el 2027.

Durante la jornada, los congresistas podrán conocer de primera mano los principales planteamientos del Gobierno respecto al presupuesto que será ejecutado durante el próximo año, así como las propuestas relacionadas con el financiamiento y el equilibrio de las cuentas públicas.

Luis Galarreta y Elmer Cuba deberán sustentar ante el pleno los proyectos económicos presentados por el Gobierno, mientras que el Congreso tendrá posteriormente la responsabilidad de debatir y aprobar las normas que determinarán el límite y las condiciones del gasto público durante el próximo año fiscal.