Fiscalía inicia investigación contra dos sujetos por asesinato de chofer en Santa Anita: Fueron detenidos en flagrancia

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra dos sujetos extranjeros que fueron detenidos el último 27 de agosto, por ser presuntos responsables del asesinato de un chofer de transporte público en Santa Anita.

Fiscalía se pronunció tras detención de extranjeros

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público informó que el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Penal de El Agustino se encuentra a cargo del caso y realizará las diligencias correspondientes ante esta detención en flagrancia.

"Fiscalía inició investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros A. J. G. S. y L. M. L. G., quienes están detenidos en flagrancia por el asesinato de Humberto Yépez, chofer de transporte público, ocurrido en la zona de La Riel, límite entre los distritos de El Agustino y Santa Anita", dijo a nuestro medio.

De tal modo, se conoció que la víctima fue identificada como Humberto Yépez y se desempeñaba como conductor de transporte público, cuando un día, sujetos le dispararon directamente al cuerpo, causándole la muerte. Los sujetos detenidos responden a las siguientes iniciales A. J. G. S. (28) y L. M. L. G. (27), ambos de nacionalidad venezolana.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros A. J. G. S. y L. M. L. G., quienes están detenidos en flagrancia por el asesinato de Humberto Yépez, chofer de transporte público, ocurrido en la zona de La Riel, límite entre los distritos... pic.twitter.com/XUQSmFGhcJ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 31, 2025

En tal sentido, el Ministerio Público informó que a ambos sujetos se les imputa los presuntos delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, ante el hecho criminal ocurrido en la zona de La Riel (límite entre los distritos de El Agustino y Santa Anita).

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según informaron, las pesquisas realizadas por la fiscal provincial Clara Díaz Reyes arrojaron que el hecho criminal ocurrió cuando uno de los pasajeros de la cúster que conducía Yépez, le disparó por la espalda. Luego de ello, este sujeto se dio a la fuga junto a su cómplice; sin embargo, fueron detenidos en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo de Surco.

Cabe mencionar que, tras lo sucedido, el despacho fiscal dispuso la intervención de la División de Homicidios de la Policía Nacional para que realice el levantamiento del cadáver, la inspección en el lugar de los hechos y la recolección de indicios vinculados al ataque.

Asimismo, ordenaron recoger las declaraciones de los dos detenidos y de los efectivos policiales que los intervinieron. Además, se deberán realizar las pericias de absorción atómica, balística forense sobre las armas incautadas y dactiloscópica sobre huellas recogidas en los bienes incautados y la visualización del contenido de los teléfonos celulares que se incautó, entre otras diligencias.

De esta manera, la Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra los dos sujetos extranjeros, de nacionalidad venezolana, que fueron detenidos en flagrancia por el asesinato de un chofer de transporte público en Santa Anita, identificado como Humberto Yépez.