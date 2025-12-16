16/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

¡Doble vida al descubierto! Una mujer se volvió viral al revelarse que tenía dos esposos en países diferentes por más de un año. Su engaño salió a la luz tras las indagaciones realizadas por una de sus cuñadas.

Mujer tenía dos esposos en países distintos

No, no se trata de una serie de Netflix como 'Simplemente Alicia', sino de un hecho real que ha causado gran revuelo y se viralizó rápidamente. Pues bien, un hombre descubrió que su esposa llevaba más de un año casada con otro en un país distinto, mientras mantenía ambas relaciones en absoluta reserva.

La verdad salió a la luz esta semana luego de que Nur, hermana del primer esposo, publicara en redes sociales una copia del certificado de matrimonio de la mujer con otro hombre. El documento databa del 5 de noviembre de 2024 y fue emitido en Songkhla, una provincia del sur de Tailandia.

De acuerdo con el testimonio de Nur, su cuñada habría elaborado un plan sistemático para ocultar su relación paralela. Durante el día, pasaba tiempo con su segundo esposo en una casa alquilada en Songkhla, situada a aproximadamente 19 kilómetros del domicilio del primer esposo en Malasia.

Tras ello, por la noche, la mujer retornaba a su casa en Kelantan donde estaba su primer marido y continuaba con su otra vida, cruzando la frontera a diario y retomando su rutina como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, su situación fue destapada cuando Nur junto a policías y otros residentes la atraparon en su segundo hogar.

Cuñada descubrió la doble vida

Tras hacerse pública la situación, Nur aseguró que su cuñada presentó una denuncia por acoso en su contra, una acusación que, según su versión, carece de veracidad y ha provocado un quiebre en la relación familiar. Mientras tanto, su hermano continúa viviendo en la misma casa con la mujer, quien se niega a abandonar el domicilio.

Hasta el momento, según afirmó Nur, las autoridades no han tomado medidas concretas sobre el caso, aunque, de acuerdo con las leyes de Malasia, la mujer podría ser acusada de bigamia y enfrentar una dura pena, según el diario 'Excelsior'.

Es así como la doble vida de una mujer llegó a su fin después de ser descubierta manteniendo un matrimonio con dos hombres en distintos países: Malasia y Tailandia. El caso se volvió viral en redes sociales.