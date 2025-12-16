Terror en Huaura: Hallan cuerpo de joven extranjera asesinada a balazos en plena Panamericana Norte

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La noche de este lunes 15 de diciembre, el cuerpo de una joven mujer fue encontrado sin vida a la altura del kilómetro 156 de la antigua Panamericana Norte frente al sector de Guadalupe I, en el límite de Huaura y Végueta, por parte de un grupo de vecinos.

De acuerdo a los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú, el cadáver presentaba casi cinco disparos de bala los cuales se encontraban en la cabeza, nuca y otras partes. Además, la fémina contaba con diversos tatuajes los cuales habrían facilitado su identificación por parte de las autoridades.

Joven extranjera es encontrada muerta en Huaura

Gracias a la labor policial, la víctima fue identificada como Ismar Yamilet Rincón Barrios de solo 19 años y que deja en la orfandad a un pequeño hijo de 4 años. Otro hecho que se dio a conocer es que la joven residía en Perú desde hace solo 6 meses y que no contaba con ningún familiar

Representantes del Ministerio Público y efectivos de la policía llegaron a la escena del crimen para iniciar las diligencias de rigor. Ahí, llegaron a la conclusión de que la mujer habría sido asesinada a balazos en otro lugar y posteriormente fue llevada a este descampado

Según precisaron, esta hipótesis se refuerza ya que en el lugar no se encontraron ningún casquillo. Además, otra versiones señalan que los responsables serían integrantes de una red de trata de personas.

Continúan las investigaciones

El fiscal de turno, Alfredo Benavides Corbeta, precisó que las investigaciones continuarán con el correr de las horas. En primer lugar, habían indicado que la víctima tendría entre 25 a 30 años de edad, lo cual quedó descartado.

A eso se le suma que los tatuajes en el cuerpo de la fallecida serían claves para recabar mayor información y poder resolver el caso.

"Se trata de una mujer extranjera de aproximadamente 25 a 30 años de edad, tiene cinco impactos de bala (2 en la cabeza) cuello, hombro y pecho, además presenta varios tatuajes en el cuerpo con nombres de hombres, no se ha encontrado casquillos de bala, lo que se presume es que la habrían asesinado en otro lugar y arrojado el cuerpo en esta zona o habrían utilizado revólver, todo es materia de investigación", indicó.

De esta manera, una joven mujer de nacionalidad extranjera fue encontraba muerta en la provincia de Huaura luego de haber recibido diversos balazos. Víctima deja un hijo de solo 4 años.