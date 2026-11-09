Universitario perdió la oportunidad de acercarse al título del Torneo Clausura 2026 tras empatar 2-2 ante CD Moquegua

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes dejó escapar una oportunidad clave de acercarse al título del Torneo Clausura 2026 tras empatar 2-2 frente a CD Moquegua en el Estadio Monumental. Los cremas no supieron mantener la ventaja en dos ocasiones y terminaron complicando sus aspiraciones a una fecha de la culminación del campeonato.

Un empate monumental

El conjunto merengue salió decidido a imponer condiciones en el coloso de Ate y asumió la iniciativa desde los primeros minutos. Aunque encontró resistencia en el planteamiento defensivo del rival, logró abrir el marcador a los 36 minutos, cuando Williams Riveros conectó un certero cabezazo que venció al arquero visitante para establecer el 1-0.

Sin embargo, la alegría de los hinchas cremas duró poco. A los 43 minutos, CD Moquegua aprovechó una desatención en la última línea de Universitario para encontrar el empate. El defensa Juan Diego Lojas quedó en una posición favorable después de un rebote y definió frente al guardameta para colocar el 1-1 antes del descanso.

En el segundo tiempo, Universitario volvió a buscar el arco contrario y encontró una oportunidad para recuperar la ventaja. A los 59 minutos, Gianluca Lapadula se encargó de ejecutar un penal y convirtió el 2-1, desatando la celebración de los más de 30 mil aficionados que llegaron al Monumental para alentar al equipo.

No obstante, cuando parecía que los dirigidos por el cuadro crema tenían controlado el encuentro, otro error terminó costándoles puntos importantes. A los 78 minutos, el ecuatoriano Bryan Angulo convirtió un penal para CD Moquegua y decretó el 2-2 definitivo, resultado que silenció las tribunas y dejó un sabor amargo entre los locales.

Final del partido y reparto de puntos entre Universitario y CD Moquegua. ⚔️🔥 📸 @iteasport_ #Liga1TeApuesto #ElADNdelHincha https://t.co/dWNkHqPPrv November 9, 2026

Universitario ve las cosas complicadas

Con este empate, Universitario alcanzó los 32 puntos y quedó a dos unidades de Sport Huancayo, que lidera el Torneo Clausura con 34. Además, igualó en puntaje con Sporting Cristal, por lo que perdió una oportunidad importante de llegar a la última jornada con mejores posibilidades de quedarse con el campeonato.

Ahora, los merengues tendrán que afrontar una verdadera final en la fecha 17, cuando visiten a Sport Huancayo en la Ciudad Incontrastable. El equipo crema necesita un resultado favorable frente al actual líder para mantener sus aspiraciones de conquistar el Clausura, en un desenlace que promete emociones hasta el último encuentro.

De esta manera, Universitario llegará a la última fecha del Torneo Clausura con la obligación de buscar un triunfo en una cancha complicada. Los cremas visitarán a Sport Huancayo, actual líder del campeonato, en un enfrentamiento decisivo que podría definir sus aspiraciones de conquistar el segundo torneo del año.