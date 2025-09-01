Corredor Azul: Nueva ruta que unirá al Cercado con SMP costará S/ 2 desde el miércoles 3 de septiembre

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Desde este miércoles 3 de septiembre entrará en operatividad el nuevo servicio del corredor Azul denominado "Servicio alimentador extraordinario 08", el cual irá desde la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, hasta la avenida Perú, en San Martín de Porres, y viceversa.

Como se recuerda, entre el domingo 31 de agosto y el martes 2 de septiembre se está desarrollando una marcha blanca por parte del Consorcio Transporte Arequipa S. A, concesionario del servicio, con el objetivo de afinar detalles antes de entrar en funcionamiento la nueva ruta.

Detalles del nuevo servicio

Además de las avenidas mencionadas, las unidades del nuevo servicio del corredor Azul recorrerán importantes vías, como las avenidas Garcilaso de la Vega, Venezuela, Arica, Óscar R. Benavides, Nicolás Dueñas, entre otras, beneficiando diariamente a más de 6 000 usuarios .

Lista de paraderos del nuevo servicio del corredor Azul.

Es importante señalar que, el servicio tendrá 22 paraderos de Lima a San Martín a Porres y 26 paraderos en el sentido contrario. Tras finalizar la marcha blanca, el servicio regular tendrá una tarifa de S/ 2 , la cual podrá ser pagada vía las tarjetas del Metropolitano o de Lima Pass.

Asimismo, el horario de trasladado será de lunes a domingo, de 5:00 a. m. hasta la medianoche, a través de buses de 12 metros y que tendrán una frecuencia de paso de cinco minutos, aproximadamente.

Más de 21 000 unidades formalizadas para prestar el servicio de transporte público

El 28 de agosto último, la ATU informó que, como parte de su trabajo para formalizar el transporte público de pasajeros, ha logrado concluir la formalización de 21 518 vehículos, los mismos que cumplen con los requisitos técnicos y legales en favor de los miles de ciudadanos que los demandan a diario.

El presidente ejecutivo de la ATU, Jaime Romero Bonilla, indicó que actualmente 5 897 vehículos se encuentran en proceso de habilitación, con lo cual, esperan lograr entregar a la ciudad 27 415 unidades. Refirió, asimismo, que las unidades que actualmente se encuentran habilitadas brindan sus servicios en 442 rutas autorizadas.

Agregó, que, 321 empresas de transporte de Lima y Callao ya cuentan con sus respectivos títulos habilitantes, lo que representa el 95 % del total de operadores registrados. Añadió, que, actualmente 18 empresas se encuentran en trámite para obtener dicho documento, en tanto, esperan llegar al 100 % lo más pronto posible.

De esta manera, el nuevo servicio del corredor Azul empezará oficialmente sus funciones desde este miércoles 3 de septiembre para unir el Cercado con el distrito de Lima Norte.