Vladimir Cerrón no estaba obligado a acatar una orden arbitraria, señala Humberto Abanto

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista para Exitosa, el abogado Humberto Abanto, defensa legal de Vladimir Cerrón, precisó que su patrocinado no estaba obligado por ley a cumplir "órdenes arbitrarias". Asegura que no intentó sustraerse del caso 'Dinámicos del Centro'.

Vladimir Cerrón lo considera "arbitrario"

Humberto Abanto realizó una recapitulación de los dos casos seguidos en contra de su patrocinado con el fin de exponer que Vladimir Cerrón no tiene porqué cumplir con mandatos que considera "ilegales o arbitrarios", en estos dos casos que estarían "entrelazados".

Así, indica que el Poder Judicial (PJ) dictó "una sentencia arbitraria" por el caso 'Aeródromo Wanka', medida judicial que condenó a Vladimir Cerrón a prisión efectiva. Sin embargo, por considerarlo una sentencia "sin pruebas", el político "decidió resistir" a esta decisión judicial.

En paralelo, el letrado expone que, en medio de la investigación por el caso 'Dinámicos del Centro', Cerrón venía cumpliendo con las restricciones impuestas en su contra. Sin embargo, es cuando recibe la sentencia por el anterior caso mencionado, que Cerrón decidió "no someterse a una sentencia arbitraria".

La Fiscalía solicitó, en tal momento, que se revoquen la comparecencia con restricciones y solicitó la prisión preventiva que fue ratificada por el PJ solicitando la detención del líder político de Perú Libre.

"Lo que Vladimir Cerrón quería no era sustraerse del proceso 'Dinámicos del Centro' sino protegerse de los efectos de una decisión judicial arbitraria. Por eso hemos puesto el habeas corpus diciéndole al Tribunal Constitucional que la revocatoria de la comparecencia y la imposición de prisión preventiva en 'Dinámicos del Centro' es una consecuencia indeseable de una sentencia que después fue revocada totalmente", señaló.

Por tal razón, la defensa de Cerrón insiste en que su patrocinado "no está obligada a cumplir mandatos estatales, ilegales o arbitrarios", alegato que ha sido presentado ante el máximo intérprete de la Constitución.

Tribunal "tiene que retribuirle comparecencia con restricciones"

Ahora, el abogado Abanto solicita que el Estado le restituya a Vladimir Cerrón la comparecencia con restricciones debido a que la sentencia por el caso 'Aeródromo Wanka' reitera es arbitrario.

Según indica el letrado, habría quedado demostrado que la sentencia por este caso sería "arbitraria" por tal razón, ahora el TC debería restituir la anterior medida contra Cerrón.