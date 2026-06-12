Corte de LUZ el 13 y 14 de junio: Distritos afectados y horario de suspensión del servicio eléctrico

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz el 13 y 14 de junio sorprenderá a los vecinos de Lima y Callao. Pluz Energía Perú reveló la lista de los distritos que se verán afectados y el horario de la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

La empresa Pluz precisó, a través de un comunicado, que ejecutará un nuevo corte de luz este fin de semana en diversos sectores de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución, orientados a mejorar la continuidad y seguridad del servicio.

De acuerdo a la programación oficial, los trabajos se desarrollarán en horarios diferenciados y alcanzarán zonas residenciales, viviendas, urbanizaciones, calles y avenidas, por lo que exhortan a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Distritos sin luz el 13 de junio: Zonas y horarios

A continuación descubre los distritos exactos que se verán afectados con el corte de luz en Lima y Callao el sábado 13 de junio, según Pluz Energía Perú:

En el Rímac

Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Urb. Ventura Rossi, calle Buendía cdra. 1, Jr. Antares Norte cdras. 2, 3, 4, 5, Jr. Antares Sur cdras. 3, 4, Av. Felipe Arancibia cdras. 3, 4, Av. Guardia Republicana cdras. 8, 9, 10, 11, 12, Av. La Capilla cdras. 9, 10, 11, Av. Morro de Arica cdras. 4, 5, Av. Ricardo Bentin cdras. 3, 4, 5, 6, Av. Tarapacá cdra. 3, Av. Villacampa cdras. 9, 10, 11, 12, calle Ceres cdras. 1, 2, 3, calle La Pedrera cdras. 1, 2, 3, calle Las Estrellas cdra. 1, calle Lorenzo de Villaseca cdras. 2, 3, 4, 5, calle Los Molinos cdras. 8, 9, 10, calle Monitor Huáscar cdras. 2, 4, 5, calle San Antonio Este cdras. 1, 2, 3, 4, 5, calle Fray Ramón Rojas cdra. 1, Jr. Raúl Porras Barrenechea cdras. 1, 2, 3, A.H. Mariano Melgar Mz. A, B, C.

En Lima

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Pacasmayo / Av. Argentina cdra. 4.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en cliente: PM1004.

¿Qué zonas se verán afectadas el 14 de junio?

El domingo 14 de junio, el corte del servicio eléctrico se ejecutará en las siguientes zonas de la capital, de acuerdo al cronograma oficial:

En Breña

Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Jr. 3 de Febrero cdra. 1, Av. Brasil cdra. 8, Av. Centenario cdras. 1, 2, Av. General Varela cdras. 17, 18, 19, Av. Juan Pablo Fernandini cdras. 8, 9, Av. Perú cdra. 8, Av. Jorge Chávez cdra. 16, Av. General Orbegoso cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Castrovirreyna cdra. 3, Jr. Huaraz cdras. 16, 17.

Si pensabas hacer trabajo remoto el 13 y 14 de junio primero ten en cuenta que habrá corte de luz en esas fechas en determinados distritos de Lima y Callao. Pluz recuerda mantener la calma y tomar medidas previsionales.