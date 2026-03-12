Tragedia en la playa: Hijo de exfutbolista muere ahogado tras ser arrastrado por la corriente

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un día que prometía diversión terminó en tragedia en Costa Rica. José Alonso Hidalgo, de 26 años e hijo del exjugador Marco Tulio Hidalgo, perdió la vida tras ahogarse en playa Bandera, en Parrita, Puntarenas.

Por causas que todavía se investigan, el mar lo arrastró de golpe y no pudo salir con vida, causando un vacío enorme y mucha consternación entre sus familiares, amigos y el entorno que lo quería.

La Minilla FC despide a su jugador

La tragedia afectó a quienes compartieron momentos con José Alonso Hidalgo en su vida deportiva. El joven era parte del equipo La Minilla FC, donde jugaba y entrenaba, y el club no tardó en expresar sus condolencias.

"Con profundo dolor, el equipo de La Minilla y su cuerpo técnico lamentan el fallecimiento de quien en vida fue nuestro jugador y amigo, José Alonso Hidalgo Alvarado. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y amigos en este difícil momento", expresó el club.

La Minilla FC también resaltó el recuerdo del joven en la institución: "Su memoria permanecerá en la historia de nuestro club y en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de su familia. Descansa en paz, querido amigo, Coke".

Víctima seguía los pasos de su padre

El padre de José Alonso Hidalgo, Marco Tulio Hidalgo, es recordado por su paso en Club Sport Cartaginés, equipo donde dejó huella como uno de los jugadores más representativos, apodado 'El Diablo' dentro de las canchas.

Marco Tulio Hidalgo no solo fue futbolista, sino que también dirigió en categorías inferiores, dándole una mano a las nuevas generaciones de jugadores que surgen en Costa Rica.

El joven José Alonso Hidalgo también seguía los pasos de su padre dentro del fútbol, demostrando compromiso y pasión por el deporte.

Su repentina muerte en playa Bandera ha dejado un vacío enorme entre quienes lo conocieron, y en especial entre su familia, que enfrenta ahora uno de los momentos más difíciles de su vida.

Así, lo que pasó en playa Bandera golpea fuerte al fútbol de Costa Rica y a la familia de Marco Tulio Hidalgo. Tras la pérdida de su hijo, José Alonso Hidalgo, por la fuerza del mar, quedan recuerdos muy lindos y una tristeza enorme en todos los que lo conocieron.