Christian Cueva en la órbita de histórico club de la Liga 1 si sale de Juan Pablo II

La Liga 1 no deja de sorprender. Ahora un nombre con peso internacional vuelve a estar en la mira de los equipos locales. Se trata de Christian Cueva, jugador de Juan Pablo II, quien podría ser fichado por un histórico del fútbol peruano si se concreta su salida del club de Chongoyape.

Club de la Liga 1 interesado en Cueva

El gerente deportivo de Los Chankas, Zoe Ganoza, habló con L1 Max sobre la posibilidad de que Christian Cueva se sume al plantel de provincia antes del inicio de la temporada 2026. La relación entre ambos es cercana, lo que abrió la puerta a conversaciones sobre su futuro.

"Sí, la verdad que tenemos una amistad de muchos años. Yo fui una de las personas que hizo la gestión para que llegara a Cienciano. Sí, totalmente, siempre tengo comunicación, siempre hablamos antes de cada partido, estamos en comunicación", comentó Zoe Ganoza.

En diciembre, antes de que comenzara la pretemporada, el gerente contó que intentó seducir al jugador con el proyecto de Los Chankas, destacando los objetivos deportivos del club.

"Le expliqué el proyecto que tenemos para este año, la localía. Hubo una conversación con él, pero el tema de números es ahora importante. Le dije igual que más adelante podría ser, dependiendo", agregó.

Es decir, el principal reto sigue siendo económico. Según Zoe Ganoza, los números que maneja el futbolista no coinciden con el presupuesto actual del club, pero la disposición de ambas partes indica que la negociación no está cerrada y podría retomarse más adelante en la temporada.

El presente de Cueva en Juan Pablo II

Después de su paso por Emelec de Ecuador, Christian Cueva firmó con Juan Pablo II en diciembre de 2025 como agente libre para la temporada 2026. Su contrato es por dos años, con vigencia hasta diciembre de 2027.

Hasta el momento, Christian Cueva ha tenido participación activa en el torneo local, registrando un gol y dos asistencias. Su experiencia y calidad técnica lo mantienen como uno de los referentes del equipo, y cualquier posible salida tendría que considerar su impacto en el plantel.

A través de los años, Cueva pasó por clubes como Universidad César Vallejo, San Martín, Rayo Vallecano, Alianza Lima, Toluca y Sao Paulo, consolidándose como uno de los futbolistas peruanos más reconocidos en el extranjero.

De este modo, Christian Cueva vuelve a ser noticia en el medio. Si deja Juan Pablo II para unirse a Los Chankas, un club con historia de la Liga 1, su traspaso se convertiría en uno de los cambios de camiseta más comentados.