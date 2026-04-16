Corte de AGUA el 17 de abril: Lista de distritos de Lima que se verán afectados con la suspensión

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua potable en distritos de Lima el 17 de abril. Sedapal anunció que habrá interrupción del servicio en diversas zonas de la capital y, a través de su canal de difusión de WhatsApp dio a conocer el horario del restablecimiento.

Motivo del corte de agua el viernes 17 de abril

La empresa estatal informó que la suspensión temporal del servicio de agua potable se ejecutará el viernes 17 de abril debido a trabajos de mantenimiento preventivo como la limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de Lima Metropolitana. En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas como almacenar el recurso hídrico desde ya, horas previas al corte que podría extenderse por más de seis horas.

Sedapal precisó que trabajarán con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad. Para más información, brindó el número Aquafono (01) 317-8000, para que con el número de su suministro a la mano puedan saber mayores detalles de la suspensión.

Sedapal: Distritos, zonas afectadas y horarios del corte

Te revelamos el cronograma oficial del corte de agua programado para el 17 de abril, el cual también puedes verificar a través del siguiente LINK. Los distritos que se quedarán sin servicio por horas son estos:

Sin agua en Magdalena

Motivo del corte: Empalme de tubería

del corte: Empalme de tubería Horario de suspensión: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

de suspensión: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Jr. Francisco Gonzáles Pavón (Jr. San Martín), Av. Brasil, Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Jr. Yungay, Jr. Enrique Llosa. Orbea Urb. San Miguelito, Urb. Udima.

En Breña

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. por instalación de válvula de compuerta: Urb. Proveedores Unidos. Cuadrante: Jr. Castrovirreyna, Jr. Loreto, Av. Mariano Cornejo, Plaza de la Bandera, Av. Tingo María. Urb. Azcona, Urb. Esmeralda, Urb. 28 de Julio, Urb. El Paulino, Urb. San Gregorio.

Sin servicio en Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. San Juan de Dios comité 20 Ampliación. Cuadrante: A.H. Villa El Ángel, P.J. Milagro de la Confraternidad, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante. A.H. San Camilo.

En Ate

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán Zona X UCV-239. Talleres 30 de Abril, P.J. 1-2-3-4. Calle 2-3-4.

Suspensión en SJL y Lurigancho

Sedapal también anunció que habrá corte de agua en los zonas ubicadas en los distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho, según las siguientes imágenes:

Restricción del servicio en SJL y Lurigancho, según Sedapal.

El corte de agua este 17 de abril es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento del suministro a largo plazo, según Sedapal, por lo cual, se brindó la lista de distritos afectados de forma temporal para que los vecinos tomen las medidas previsionales del caso.