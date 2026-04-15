Corte de AGUA el jueves 16 de abril en Lima: Conoce qué distritos se verán afectados, según Sedapal

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin agua en casa el 16 de abril? Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con el corte del servicio del recurso hídrico, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Sin agua el 16 de abril: ¿Por qué será el corte del servicio?

Sedapal reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que ejecutará el corte del servicio de agua potable en determinados distritos de Lima Metropolitana debido a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios con el objetivo de seguir garantizando la optimización del suministro y evitar averías futuras.

Según detalló la empresa, las labores técnicas se llevarán a cabo de forma escalonada, por lo que la restricción del servicio se extenderá durante varias horas, por lo que pide a los usuarios tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico para cubrir necesidades básicas durante el periodo del corte el 16 de abril.

También brindó a los vecinos de las zonas afectadas el número del Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información y conocer el motivo detrás de la demora en el restablecimiento del servicio en sus hogares.

Corte de agua el 16 de abril: Distritos afectados y horario

De acuerdo al cronograma de la empresa estatal, los distritos de la capital que se quedarán sin agua por un determinado horario el jueves son los siguientes:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán Zona N. UCV-177, UCV-177B, UCV-177C, UCV-175B, UCV-175C, UCV 177, UCV-176, UCV 176B, UCV-174, UCV-174B, UCV-174C, UCV-175, UCV-179, UCV179-B, UCV-179C.

En Lurigancho

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Lotización Cajamarquilla. Cuadrante: Asoc. Señor de Exaltación, Prog. de Viv. El Bosque, Lotización Urb. Nievería 1ra etapa, Asoc. El Haras, El Huayco Huachipa, Prog. de Viv. Mantaro, Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa, Prog. de Viv. El Sol de Chambala de 1ra etapa, Asoc. San Francisco de Chambala, Los Rosales de Chambala, Lotización Curva de Chambala, Asoc. Los Portales de Nievería.

Sin servicio en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta etapa. Asociación de Propietarios San Lorenzo.

En San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. Óvalo San Fernando. A.H. San Fernando I, A.H. San Fernando 2da zona, A.H. Las Colinas de San Fernando, A.H. Alberto Fujimori III, AF Portada del Sol, A.H. Bellavista, A.H. Los Robles, A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III, A.H. Óvalo de San Fernando, A.H. Valle Hermoso, Agru. Santa Cruz de Muruhuay, AF La Quebrada, A.H. San Fernando Ampliación, Agru. Los Sauces, AF Mirador, AF. Santa Rosa de San Fernando, AF 8 de Abril, AF 20 de Setiembre.

hasta las 10:00 p.m. en A.H. Óvalo San Fernando. A.H. San Fernando I, A.H. San Fernando 2da zona, A.H. Las Colinas de San Fernando, A.H. Alberto Fujimori III, AF Portada del Sol, A.H. Bellavista, A.H. Los Robles, A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III, A.H. Óvalo de San Fernando, A.H. Valle Hermoso, Agru. Santa Cruz de Muruhuay, AF La Quebrada, A.H. San Fernando Ampliación, Agru. Los Sauces, AF Mirador, AF. Santa Rosa de San Fernando, AF 8 de Abril, AF 20 de Setiembre. Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Asoc. San Hilarión.

Así que si estabas pensando en lavar ropa el jueves 16 de abril, primero revisa si tu zona está en la lista de los distritos de Lima que se verán afectados con el corte del servicio de agua potable, según Sedapal.