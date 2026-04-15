15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sin electricidad en distritos de Lima y el Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas con el corte de luz programado para el jueves 16 de abril, de acuerdo al último reporte de Pluz Energía Perú.

Sin luz en Lima y Callao: Motivo del corte del servicio

De acuerdo al comunicado de Pluz Energía Perú no habrá luz en determinados distritos de Lima y el Callao por trabajos de mantenimiento preventivo y acciones que sigan permitiendo la optimización del servicio y evitar averías futuras en la red.

La entidad pide a los usuarios tomar precauciones y organizar su consumo con anticipación para aminorar el impacto de no contar con luz en sus hogares, ya que la interrupción podría prolongarse por más de 5 horas en algunas zonas.

¿En qué distritos será el corte de luz el 16 de abril?

En esta nota de Exitosa, revisa las zonas que se verán afectadas el jueves y los horarios previstos para la reposición del servicio eléctrico en la capital:

En Los Olivos

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en calle Abutillón cdra. 38, Jr. César Vallejo cdra. 7, Jr. Los Castaños cdras. 7, 8, Jr. La Hiedra cdra. 7, Av. Las Palmeras cdra. 38, Urb. Las Palmeras Mzs. B, C, E, F, K, Z, Av. Carlos Izaguirre cdra. 8, calle Acacias cdra. 7.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Alfredo Mendiola cdras. 79, 80, 81, Jr. La Amistad cdra. 4, Jr. La Honradez cdra. 4, Jr. La Unidad cdras. 79, 80, Urb. Pro Mzs. GG5, KK5, M5, MM5, NN5.

En San Martín de Porres / Callao

Desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Asoc. Viv. Las Begonias de Santa Rosa Mzs. A, B, C, Asoc. Viv. Los Trabajadores del Puerto Mz. A, Asoc. Los Álamos Mz. A, A.H. Sta. Rosa Mz. J, Asoc. Viv. Los Olivos de Sta. Rosa Mz. J, Av. Canta Callao C/ Av. Japón, Pro. Viv. Las Dalias Stas. Bárbara Mz. C.

Sin luz en San Antonio de Chaclla

Desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Asoc. de Pos. Sct. Unión Bellavista Anx. 22 Jicamarca Mz. BW.

Sin servicio en San Miguel

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Libertad cdras. 27, 28, 29, Av. De Los Insurgentes cdra. 1, Urb. San Juan Masías Mzs. A, B, Jr. 28 de Julio cdra. 2.

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m. en Jr. Huallaga cdras. 4, 5, Av. Abancay cdras. 2, 3.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. San Martín de Porres Este cdra. 5.

En Puente Piedra

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Asoc. Viv. Villa Margarita Mzs. A, G, H, K, L, Asoc. Viv. Milagrosa Cruz de Motupe Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Prima, Asoc. Res. Villa Las Flores Mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, Asoc. Viv. Los Manantiales de Puente Piedra Mz. A, Asoc. Viv. Los Cedros del Norte Mzs. A1, C, Asoc. Viv. Santo Cristo Mz. C, Asoc. Las Torres Mz. A.

Sin electricidad en Carabayllo

Finalmente, la empresa precisó las zonas afectadas con el corte en Carabayllo, según la siguiente imagen:

Sin luz en Carabayllo.

De esa forma, si pensabas hacer uso de la electricidad el jueves 16 de abril, en casa, revisa primero si tu zona está en la lista de distritos que se verán afectados con el corte de luz programado por Pluz Energía Perú.