¿Viajarás con tu hijo al extranjero? Conoce los requisitos para tramitar el pasaporte de un menor de edad

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Obtener el pasaporte electrónico es uno de los trámites más importantes para los menores de edad que tienen previsto viajar al extranjero. Con el incremento de los desplazamientos internacionales por vacaciones, estudios o reuniones familiares, Migraciones recordó los requisitos que deben cumplir los padres o representantes para evitar contratiempos al momento de solicitar este documento.

De acuerdo con la entidad, el menor debe acudir personalmente a una oficina de Migraciones o a un centro MAC acompañado por al menos uno de sus padres o por su representante legal.

¿Qué documentos se necesitan?

Para iniciar el trámite, los padres deben presentar el DNI vigente del menor y el comprobante de pago correspondiente. Asimismo, el padre, madre o apoderado que acompañe al niño o adolescente deberá identificarse con su propio documento de identidad.

y el comprobante de pago correspondiente. Asimismo, el padre, madre o apoderado que acompañe al niño o adolescente deberá identificarse En caso de que el trámite sea realizado por un tutor o representante legal, será necesario presentar documentación adicional que acredite dicha representación. Si el menor nació en el extranjero, también deberá exhibirse la partida de nacimiento original.

Si el menor nació en el extranjero, también deberá exhibirse la partida de nacimiento original. Actualmente, el costo para la expedición del pasaporte electrónico es de S/ 120.90 y el pago puede realizarse a través de la plataforma Págalo.pe o en agencias del Banco de la Nación.

y el pago puede realizarse a través de la plataforma o en agencias del Banco de la Nación. Se deberá presentar el comprobante de pago de por derecho de expedición del pasaporte electrónico. Es importante considerar que en el voucher debe figurar el DNI del menor de edad.

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El menor de edad debe estar presente en el trámite porque se realiza la verificación de identidad y la captura de la fotografía biométrica que será incorporada en el pasaporte electrónico. Durante la toma de fotografía, el menor no deberá portar accesorios que dificulten su identificación, como gafas oscuras, sombreros o elementos que cubran el rostro.

Pasaporte sin cita y recomendaciones para viajar

Desde el 1 de junio de 2026, Migraciones implementó la atención por orden de llegada para el trámite de pasaportes, eliminando la obligatoriedad de reservar una cita virtual. La medida busca agilizar la atención y facilitar el acceso al documento de viaje.

La entidad también recomienda verificar con anticipación si el menor requerirá autorizaciones adicionales para salir del país, especialmente cuando viaje solo, con uno de sus padres o acompañado por terceros. Dependiendo del caso, podrían exigirse permisos notariales, judiciales o consulares.

Contar con el pasaporte vigente y la documentación completa es fundamental para evitar inconvenientes en los controles migratorios. Por ello, las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación y revisar todos los requisitos antes de programar cualquier viaje internacional con menores de edad.