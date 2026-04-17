Corte de agua en Lima el 18 de abril: ¿Qué distritos se verán afectados el sábado?

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que habrá un nuevo corte del recurso hídrico en distintos distritos de la capital el sábado 18 de abril. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión del servicio.

Motivo del corte de agua en Lima el 18 de abril

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal confirmó que la interrupción del servicio de agua potable el sábado se deberá a las acciones y los trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tubería e instalación de válvulas para seguir garantizando la continunidad del suministro sin averías ni inconvenientes a futuro.

El corte de agua afectará a varias familias en varios sectores de Lima Metropolitana, según la empresa estatal, por lo cual, se exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya para aminorar el impacto de la suspensión en sus hogares.

Recomendaciones ante un corte de agua.

Corte de agua: ¿Qué distritos se verán afectados?

De acuerdo a Sedapal, el corte de agua se ejecutará en diversos distritos de Lima, que se detallan a continuación y que se puede verificar en el siguiente LINK oficial de la entidad:

Sin servicio en Puente Piedra

Zonas afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cristo Rey, A.H. Cruz de Chillón, A.H. Luis Felipe de las Casas, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. Los Jazmines, A.H. Vista Alegre, A.H. Vista Hermosa.

afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cristo Rey, A.H. Cruz de Chillón, A.H. Luis Felipe de las Casas, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. Los Jazmines, A.H. Vista Alegre, A.H. Vista Hermosa. Motivo : Limpieza de reservorio.

: Limpieza de reservorio. Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Sin agua en Santa Anita

Horario: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Los Pinos, A.H. 29 de Enero, Urb. San Carlos. Coop. Universal I-II-III etapa, A.H. Los Jardines, P.J. Huáscar, Coop. Los Molles, Urb. Alto Los Ficus, Coop. 5 de Agosto, Coop. Tayacaja II etapa, P.J. Huáscar, Urb. Los Robles, Urb. Los Chancas de Andahuaylas 1ra etapa Mz. A-B-C, A.H. Virgen de Lourdes.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Corte del servicio en San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

hasta las 11:55 p.m. Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: A.H. San Lorenzo II. Asimismo, se precisó que las otras áreas que no contarán con servicio de agua potable son las que se detallan en la siguiente imagen.

Detalles del corte de agua en SJL.

Sedapal pidió a los usuarios la comprensión ante el anuncio del corte de agua programado para el 18 de abril en algunos distritos de Lima. Brindó el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información sobre la restricción del servicio.