Sismo de 5.1 sacudió Perú HOY, 3 de junio: Hora exacta y epicentro del temblor, según el IGP

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo de magnitud 5.1 que se registró al mediodía de este miércoles 3 de junio. Por tal motivo, en la siguiente nota de Exitosa, te revelamos la hora exacta y el epicentro de este movimiento telúrico, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Perú hoy, 3 de junio: Detalles del temblor

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción. En ese marco, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al IGP brinda un reporte detallado de los movimientos telúricos que se registren en territorio nacional.

Al revisar su página oficial en X, podemos verificar que al promediar las 12:21 horas de este miércoles 3 de junio, un sismo de magnitud 5.1 se sintió en el país, precisamente a 20 kilómetros al norte de Pucallpa, en Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali, con una profundidad de 170 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0331

Fecha y Hora Local: 03/06/2026 12:21:24

Magnitud: 5.1

Profundidad: 170km

Latitud: -8.22

Longitud: -74.46

Intensidad: II-III Pucallpa

Referencia: 20 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/rluDIjJJ34 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 3, 2026

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