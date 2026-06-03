Terror en Ventanilla: Combi fue atacada a balazos por falso pasajero frente a un colegio en Pachacútec

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúa siendo víctima de la ola de criminalidad que atraviesa el país. Esta vez, una combi fue atacada a balazos por un falso pasajero que abordó la unidad y abrió fuego sin importarle que se encontraba frente a un colegio ubicado en la zona conocido como Pachacútec en Ventanilla.

Combi es atacada a balazos por falso pasajero en Ventanilla

De acuerdo a la información que Exitosa pudo conocer, este hecho tuvo lugar cerca de las primeras horas de este miércoles 3 de junio, exactamente a las 4:30 de la madrugada. Ahí, una unidad que cubre la ruta Ventanilla-Callao, se encontraba esperando usuarios para iniciar su recorrido.

En un momento, un falso pasajero se acercó hasta la combi para abordarla. Sin embargo, sus intenciones eran otras ya que sacó un arma y abrió fuego en todas las direcciones. Por suerte, la unidad no contaba con más pasajeros.

Además, el conductor y cobradora resultaron ilesos a pesar de que se registraron un total de cinco balazos. Lo peor de todo es que el incidente se dio frente a un centro educativo. Tras unos minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron a la escena para cercar la misma e iniciar con las diligencias de rigor.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Momentos de terror se vivieron en Ventanilla luego de que una combi fuera atacada a balazos por un sujeto que se habría hecho pasar por pasajero. El violento incidente ocurrió frente al colegio Pachacútec, causando alarma entre los ocupantes del... pic.twitter.com/UqcMIbhYjB — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026

Exitosa también pudo conocer que los vecinos de esta zona de Ventanilla denunciaron que la inseguridad se ha incrementado en los últimos meses. Mientras que otra ciudadana exigió mayor presencia de agentes policiales para sentirse protegidos ante esta ola de criminalidad.

Buses de la empresa 73 paralizan sus labores

Siguiendo con el transporte público, este martes 2 de junio, la flota completa de la Línea 1 de la empresa 73 decidió paralizar sus labores tras sufrir un nuevo atentado extorsivo. De acuerdo a los reportes, uno de sus buses fue atacado a balazos en Los Olivos cuando cumplía con su recorrido con dirección a Pachacamac.

Esta no es la primera vez que sufren un incidente similar ya que desde el 2024 vienen recibiendo amenazas por parte de extorsionadores que les exigen el pago de cupos a cambio de una falsa seguridad.

Por ello, exigen a la Policía Nacional del Perú que puedan brindarles las garantías necesarias para continuar operando con normalidad.

En resumen, una combi fue atacada a balazos en la zona de Pachacútec en Ventanilla frente a un centro educativo. Un falso pasajero fue el auto de este atentado agrava la ola de violencia que sufre a diario el transporte público.