Minsa recomienda no dejar de aplicar bloqueador solar pese a la escasez de sol en la ciudad

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Frente a los cambios de clima que se han ido suscitando en las últimas semanas, el Ministerio de Salud ha alertado a la población no bajar los cuidados a la piel y seguir usando bloqueador solar pese a la escasez de sol ya que la radiación ultravioleta sigue presente aún no se perciba de esta manera.

Minsa alerta a la población a no descuidar la protección en la piel

La exposición a por largos periodos a los rayos ultravioleta es un aspecto que genera predisposición a padecer cáncer de piel ya que este tipo de radiación posee una potencia que es capaz de atravesar las nubes. Dicha disposición toma mayor relevancia en el contexto del avance de esta enfermedad con el transcurso del tiempo.

¿Quiénes son las personas que deben tener mayor cuidado ante la exposición al sol?

Algunas de las personas que están más expuestos al sol son aquellos que realizan actividades al aire libre, como comerciantes o deportistas. Este sector de la población, con frecuencia pueden tener riesgo en la aparición de manchas en el rostro, los brazos o las manos, así como el envejecimiento prematuro y lesiones premalignas que pueden convertirse en cáncer de piel.

Por esta razón, el uso de bloqueador es vital en horas con mayor presencia solar, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Sin embargo, pese a que no haya señales de sol se debe aplicar el protector solar con un factor (FPS) de 30 o más, aplicándolo cada dos horas.

Minsa recomienda no descuidar la protección solar en días con poca presencia de sol



Prevención del cáncer de piel empieza por casa: uso de prendas de manga larga, de color oscuro; gorros o sombreros de ala ancha y lentes de sol con filtro UV 400.



📌 Más información:... pic.twitter.com/Kn6OLMrVsp — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 3, 2026

¿Qué cambios en la piel son señales de alerta?

Siguiendo la línea de la prevención, la institución de salud autorizada por el Estado peruano, enfatiza en que la población debe tomar en cuenta como señales de alerta la aparición de lesiones cutáneas o lunares que pueden cambiar de forma, color, bordes, diámetro y evolución en el tiempo.

De darse la presencia de alguno de esos casos, es de vital importancia acudir a un doctor especializado para que realice una valoración clínica y un estudio dermatológico que sirva de descarte ante alguna probabilidad de cáncer de piel.

Finalmente, con estas recomendaciones, el Ministerio de Salud ayuda a que la población se mantenga informado respecto a la posibilidad de desarrollar cáncer de piel, una de las enfermedades oncológicas más comunes a nivel global debido el impacto de sol en las personas. Haciendo especial énfasis en el uso de bloqueador solar pese a la escasez de sol en la ciudad.