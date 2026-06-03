Transporte público suspende paro de 48 horas tras anuncio de subsidio económico por combustibles

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El dirigente del transporte urbano de Tacna, Julián Flores, explicó que la paralización estaba programada para los días 2 y 3 de junio; sin embargo, fue suspendida tras conocerse la disposición emitida por el Ejecutivo.

"Es cierto que se había programado un paro de 48 horas por el elevado costo de los combustibles, pero a raíz de este decreto de urgencia se suspendió toda medida de paro. Otras regiones también han actuado de manera coordinada", declaró.

Según indicó, el beneficio otorgado por el Gobierno contempla un apoyo de cuatro soles por galón de diésel para los transportistas que cuenten con la autorización correspondiente y cumplan los requisitos establecidos por la norma.

Servicio operó con normalidad

Durante la jornada de este martes 2, las principales rutas de transporte urbano de Tacna brindaron atención regular a la ciudadanía. Unidades de las rutas 1, 202, 14, 15, 7, 10B, entre otras, circularon con normalidad trasladando a estudiantes, trabajadores y usuarios hacia distintos sectores de la ciudad.

La suspensión de la protesta evitó afectaciones en el desplazamiento diario de cientos de personas que dependen del transporte público para cumplir con sus actividades académicas y laborales.

Subsidio tendrá vigencia de dos meses

Flores precisó que el apoyo económico aprobado por el Ejecutivo tendrá una duración limitada. "El posible apoyo del decreto se dará solo dos meses, en junio y julio. Luego volvemos al mismo estado en el que estamos trabajando actualmente", advirtió.

El Decreto de Urgencia N.° 004-2026 fue publicado el 28 de mayo y contempla un financiamiento de hasta 33 millones 800 mil soles para garantizar la continuidad del servicio de transporte terrestre de pasajeros y mercancías. No obstante, los gremios consideran que la medida representa únicamente un alivio temporal frente al constante incremento de los combustibles, por lo que sostienen que será necesario evaluar soluciones permanentes para el transporte público una vez concluido el periodo del subsidio económico.