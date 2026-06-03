Roberto Sánchez: MML rechaza pedido de Juntos por el Perú para cierre de campaña en Paseo de los Héroes Navales

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Roberto Sánchez recibió una mala noticia a solo horas de su cierre de campaña pensando en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. Previo a esta multitudinaria convocatoria de Juntos por el Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima le negó el permiso para realizar su mitin el cual estaba planificado en el Paseo de los Héroes Navales.

MML niega permiso a Roberto Sánchez para realizar mitin

En primer lugar, la comuna limeña detalló en este oficio que su decisión fue tomada gracias a dos puntos importantes que rigen en la actualidad. Por un lado, el estado de emergencia decretado en la capital y Callao impediría la realización de actividades de grandes concentraciones y la restricción del libre tránsito.

En segundo lugar, la Municipalidad de Lima dejó en claro que este importante punto de Lima se encuentra dentro del Centro Histórico lo que impide este tipo de reuniones masivas a lo que se le suma la imposibilidad de realizar ruidos que superen los decibeles permitidos.

"En relación con el lugar solicitado, corresponde indicar que el Paseo de los Héroes Navales se encuentra comprendido dentro del ámbito del Centro Histórico de Lima, por lo que resultan plenamente aplicables las restricciones antes señaladas", indicaron.

Roberto Sánchez buscaba cerrar su campaña en el Paseo de los Héroes Navales.

Finalmente, el municipio encabezado por Renzo Reggiardo descartó rotundamente la solicitud realizada por Juntos por el Perú de realizar un mitin de cierre de campaña programado para este jueves 4 de junio.

"Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no resulta factible garantizar las condiciones las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente, se concluye que la solicitud no resulta procedente", añadieron.

¿Hasta cuando se puede realizar el cierre de campaña?

De acuerdo a la normativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos a la presidencia de la República pueden realizar sus respectivos cierres de campaña hasta este jueves 4 de junio hasta las 23:59. Por ello, el candidato de izquierda deberá moverse en tiempo récord para poder encontrar otro local acorde a la convocatoria que busca realizar.

Por el lado de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, aún no hay una convocatoria oficial, aunque en las últimas horas se especula que sería en el Arena Monumental, propiedad de Universitario de Deportes.

En resumen, la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazó el pedido de Juntos por el Perú para realizar su mitin de cierre de campaña en el Paseo de los Héroes Navales ubicado en el Centro Histórico.