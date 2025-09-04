Corte de agua para este 5 de septiembre por más de 10 horas: Conoce AQUÍ los distritos afectados

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/09/2025
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre cortes programados de agua en algunos distritos de la capital para este viernes, 5 de septiembre. Conoce en esta nota qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.
¿En qué distritos será el corte de agua?
La empresa estatal pidió a la ciudadanía realizar un uso responsable del agua, ya que tienen cortes programados del servicio en algunos distritos de la capital en diferentes franjas horarias a causa de trabajos de mantenimiento en la red, así como la limpieza de reservorios para garantizar que el servicio llegue a todos los hogares de forma segura y saludable.
En ese marco, ten en cuenta los distritos que se verán afectados con el corte de agua el viernes, 5 de septiembre. Te aconsejamos tomar las medidas preventivas para garantizar el abastecimiento de agua en tu hogar y no ser sorprendido con la interrupción temporal, que puede durar más de 8 horas.
Interrupción del servicio en La Molina
- Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
- Áreas afectadas: Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U1 y Super Manzana U2, Urb. La Capilla, Urb. El Valle de La Molina, Urb. La Capilla, Asoc. El Cascajal.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 199.
Corte de agua en Independencia
- Áreas afectadas: A.H. Villa Chilca, A.H. Primavera, A.H. Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Villa Hermosa, A.H. Villa Los Jardines 1ra y 2da etapa, A.H. Villa Primavera, Asoc. José A. Quiñones, Coop. Santa Ligia, U. Pop. Túpac Amaru, Urb. Víctor R. Haya de la Torre.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. del 29 de agosto.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 334.
Limpieza de reservorio en Ate
- Áreas afectadas: A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa, A.H. Ex Trabajadores Vitarte, A.H. Cerro Candela B.
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Sector 164.
En Villa El Salvador
- Horario de corte: Desde la 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: A.H. Príncipe de Asturias Grupo D, A.H. 19 de Julio, A.H. San Camilo, A.H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra etapa, A.H. Príncipe de Asturias Grupo F, U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) San José.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 450.
De esta manera, Sedapal, a través de sus redes sociales, reveló que al menos cuatro distritos de Lima se verán afectados por los cortes de agua que tiene programados para este viernes, 5 de septiembre.