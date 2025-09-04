Corte de agua para este 5 de septiembre por más de 10 horas: Conoce AQUÍ los distritos afectados

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre cortes programados de agua en algunos distritos de la capital para este viernes, 5 de septiembre. Conoce en esta nota qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

¿En qué distritos será el corte de agua?

La empresa estatal pidió a la ciudadanía realizar un uso responsable del agua, ya que tienen cortes programados del servicio en algunos distritos de la capital en diferentes franjas horarias a causa de trabajos de mantenimiento en la red, así como la limpieza de reservorios para garantizar que el servicio llegue a todos los hogares de forma segura y saludable.

En ese marco, ten en cuenta los distritos que se verán afectados con el corte de agua el viernes, 5 de septiembre. Te aconsejamos tomar las medidas preventivas para garantizar el abastecimiento de agua en tu hogar y no ser sorprendido con la interrupción temporal, que puede durar más de 8 horas.

Interrupción del servicio en La Molina

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U1 y Super Manzana U2, Urb. La Capilla, Urb. El Valle de La Molina, Urb. La Capilla, Asoc. El Cascajal.

Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U1 y Super Manzana U2, Urb. La Capilla, Urb. El Valle de La Molina, Urb. La Capilla, Asoc. El Cascajal. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

Corte de agua en Independencia

Áreas afectadas: A.H. Villa Chilca, A.H. Primavera, A.H. Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Villa Hermosa, A.H. Villa Los Jardines 1ra y 2da etapa, A.H. Villa Primavera, Asoc. José A. Quiñones, Coop. Santa Ligia, U. Pop. Túpac Amaru, Urb. Víctor R. Haya de la Torre.

A.H. Villa Chilca, A.H. Primavera, A.H. Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Villa Hermosa, A.H. Villa Los Jardines 1ra y 2da etapa, A.H. Villa Primavera, Asoc. José A. Quiñones, Coop. Santa Ligia, U. Pop. Túpac Amaru, Urb. Víctor R. Haya de la Torre. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. del 29 de agosto.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. del 29 de agosto. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 334.

Limpieza de reservorio en Ate

Áreas afectadas: A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa, A.H. Ex Trabajadores Vitarte, A.H. Cerro Candela B.

A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa, A.H. Ex Trabajadores Vitarte, A.H. Cerro Candela B. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Sector 164.

En Villa El Salvador

Horario de corte: Desde la 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde la 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Príncipe de Asturias Grupo D, A.H. 19 de Julio, A.H. San Camilo, A.H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra etapa, A.H. Príncipe de Asturias Grupo F, U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) San José.

A.H. Príncipe de Asturias Grupo D, A.H. 19 de Julio, A.H. San Camilo, A.H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra etapa, A.H. Príncipe de Asturias Grupo F, U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) San José. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 450.

De esta manera, Sedapal, a través de sus redes sociales, reveló que al menos cuatro distritos de Lima se verán afectados por los cortes de agua que tiene programados para este viernes, 5 de septiembre.