Este 24 de septiembre será feriado no laborable: ¿Qué se celebra y quiénes se beneficiarán con esta fecha?

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles, 24 de septiembre, será feriado no laborable para un departamento del país, tras la promulgación de la Ley N.º 15618. Descubre aquí quiénes se beneficiarán con esta fecha y el motivo detrás para esta decisión.

¿Por qué es feriado no laborable el 24 de septiembre?

La llegada de un feriado o día no laborable despierta los ánimos de las personas debido a que pueden programar sus actividades para esta fecha y tomarse unas merecidas vacaciones. Pese a que el mes de septiembre, que da la bienvenida a la primavera, no tiene un feriado como tal, al menos en la ciudad de Lima, ocurre todo lo contrario en una determinada región del país.

Pues bien, la Ley N.º 15618 establece el 24 de septiembre como feriado no laborable en el departamento de Piura, cumpliendo una tradición religiosa que se remonta hace varios años: la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, donde miles de devotos participan de los rituales.

Esta fecha se convierte en una alternativa para quiénes laboran y/o estudian en la mencionada provincia de tomarse su merecido descanso por deberse a una festividad con una devoción que data desde la época colonial y se convirtió en una figura central en la vida espiritual de la ciudad. Cabe destacar que la tradición atribuye a la Señora de las Mercedes la salvación del puerto de Paita, que estuvo, hasta en dos ocasiones, de ser destruida por los piratas que asolaron el mar peruano.

¿Cuándo fue promulgada la Ley N.º 15618?

La ley en mención fue promulgada en 1965, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En dicho documento, en su artículo 1° dice lo siguiente:

"Déclarese feriado no laborable el día 24 de setiembre en el Departamento de Piura", con ello, se permite que los ciudadanos de Piura gocen de un día para realizar actividades fuera de su jornada laboral.

Ley que establece el 24 de septiembre como feriado no laborable en Piura.

Feriados nacionales que quedan en este 2025

Si no eres de Piura, no te preocupes porque aún puedes alistar tus maletas y disfrutar de unas agradables vacaciones tomando en cuenta que aún quedan feriados nacionales pendientes para este 2025, que son los que te mostramos a continuación:

Octubre

Miércoles 8: Combate de Angamos.

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad.

De esta manera, se reveló que este 24 de septiembre será feriado no laborable en Piura, tal como lo establece la Ley N.º 15618, en conmemoración de la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas.