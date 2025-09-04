Precio del dólar en Perú HOY, jueves 4 de septiembre: Descubre el tipo de cambio para la compra y venta

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas para poder tomar las mejores decisiones que no afecten sus bolsillos. Por ello, este 4 de septiembre te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta de esta moneda estadounidense en nuestro país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Este jueves, el precio del dólar en Perú muestra leves variaciones que podrían impactar a quienes planean realizar operaciones bancarias. Es así que, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio oficial del dólar es el que te detallamos a continuación:

Compra: S/3.527

S/3.527 Venta: S/3.534

Tipo de cambio del dólar en Perú, según SUNAT.

Dichos valores reflejan una leve baja en comparación al día de ayer, donde la compra del dólar era de 3.536 y la venta 3.546. Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informa en su portal web que el precio del dólar en el país cerró el 3 de septiembre en 3,5320, (con una apertura de 3,5345).

Tipo de cambio corresponde al cierre del miércoles 3 de septiembre, según el BCRP.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.520 | Venta S/ 3.540

¡Ojo! Estos valores pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de la entidad bancaria, plataforma digital o casa de cambio donde se realice la operación. Asimismo, existen algunos factores que influyen en la fluctuación de esta moneda estadounidense en el Perú, entre ellas, las siguientes:

Política monetaria de EE. UU. : Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.

como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

¿Dónde consultar el tipo de cambio oficial?

Si deseas tomar decisiones seguras en operaciones en dólares, no dudes en consultar no solo la página de SUNAT, sino también estas otras entidades:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se reveló el precio del dólar para este jueves, 4 de septiembre en Perú y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio en tiempo real.