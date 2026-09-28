Moca revela la razón por la que internó a su madre en un centro de rehabilitación: "Tiene problemas con..."

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Moca dejó en shock a sus seguidores tras revelar que internó a su madre en un centro de rehabilitación, y se animó a contar la verdadera razón. La tiktoker detalló que, junto a su hermana, tuvieron que recurrir a ayuda profesional sí o sí para sobrellevar un momento complicado.

Moca explicó por qué tomó la decisión

La tiktoker decidió romper su silencio y hablar del tema al ver que sus fans la tenían estresada con tanta pregunta, pues todos querían saber qué estaba pasando con su madre.

Ante la incertidumbre que se generó en redes sociales, Moca publicó un video para explicar directamente la situación y dejar las cosas claras.

"Chicas, mucha gente me pregunta si es broma y no, no es broma", afirmó al confirmar que su madre había ingresado a un centro de rehabilitación.

Moca contó que la decisión no fue únicamente suya, pues también fue conversada y tomada junto a su hermana. Ambas consideraron que lo más adecuado era buscar ayuda profesional frente a los problemas que su madre venía teniendo con el consumo de alcohol.

"Mi mamá está entrando ahorita a un centro por lo que pues ustedes saben que tiene problemas con el alcohol", explicó la joven, dejando claro el motivo por el que su familiar permanece actualmente en tratamiento.

Según relató, esta situación ya había sido advertida anteriormente. Moca recordó que le había comunicado a su madre que, si volvía a consumir alcohol, buscarían una solución más drástica para evitar que el problema continuara.

"Yo y mi hermana hemos decidido, porque yo le advertí la última vez que si ella volvía a tomar yo la iba a internar. Y pues estoy cumpliendo", señaló.

Moca desmiente rumores sobre su madre

Además de revelar la razón del internamiento, Moca aprovechó para aclarar algunas versiones que comenzaron a circular en redes sociales.

Una de las principales dudas de sus seguidores era si su madre había sido detenida o se encontraba en algún tipo de problema con la justicia.

La influencer fue tajante al negar esa versión y explicó que su madre se encuentra libre, pero permanece en el centro como parte de un proceso destinado a su recuperación.

"Mi mamá no se ha ido presa, ella está libre", aseguró Moca para despejar cualquier confusión sobre la situación. Posteriormente, la familia pidió respeto ante este momento y solicitó oraciones mientras dure el proceso.

Así, Moca reveló que internó a su madre en un centro de rehabilitación debido a sus problemas con el alcohol. La decisión fue tomada junto a su hermana.