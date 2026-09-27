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Ministro César Astudillo afirma que organizaciones criminales infiltran jóvenes en escuelas de la PNP

El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que organizaciones criminales infiltran jóvenes en las escuelas de la PNP para que luego trabajen para estas estructuras.

Ministro reportó detecciones dentro de escuelas policiales.
Ministro reportó detecciones dentro de escuelas policiales. (Composición Exitosa)

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/09/2026

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El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que organizaciones criminales están introduciendo jóvenes en las escuelas de formación de la Policía para trabajar luego para estas estructuras. La declaración contrasta con una respuesta previa de la PNP, que negó contar con pruebas sobre la modalidad.

Astudillo asegura que ya detectaron los canales de ingreso

En entrevista con Correo, Astudillo señaló que el Ministerio del Interior ya detectó esta práctica y trabaja para impedir nuevos ingresos vinculados con organizaciones criminales. El titular del sector sostuvo que existen canales que están siendo identificados y cerrados dentro del proceso de formación policial.

"Sabemos que hay organizaciones criminales que meten jóvenes (en las escuelas de Policía) que después van a trabajar para ellos. Eso ya lo hemos detectado y estamos cortando varios canales de ingreso", anunció.

Esta afirmación del ministro llega luego de que la PNP rechazara versiones sobre un supuesto financiamiento criminal para facilitar el ingreso de postulantes a sus escuelas. La institución indicó entonces que no había denuncias formales, casos, documentos ni elementos probatorios para confirmar las versiones.

El 13 de septiembre, la PNP sostuvo que el proceso de admisión a sus escuelas se desarrolla mediante concursos públicos y evaluaciones sucesivas, obligatorias y eliminatorias. La institución también exhortó a quienes tuvieran información sobre presuntas irregularidades a presentarla ante el Ministerio Público para investigarla.

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Ministro César Astudillo

PNP había rechazado versiones sobre infiltración criminal

Sin embargo, la versión presentada por Astudillo sostiene que sí fueron detectados canales utilizados por organizaciones criminales para introducir jóvenes en las escuelas policiales. El ministro no precisó cuántos postulantes estarían involucrados, qué organizaciones habrían participado ni cuáles fueron los casos concretos identificados por las autoridades.

Durante la entrevista, Astudillo también afirmó que su gestión viene separando a policías considerados malos elementos. Señaló que no pondrá la mano al fuego por quienes aprovechen el uniforme para delinquir y sostuvo que esos agentes deben seguir el proceso correspondiente ante la justicia peruana.

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El ministro indicó además que la reforma policial contempla medidas para enfrentar filtraciones de información relacionadas con denuncias por extorsión. Asimismo, explicó que una propuesta consiste en incorporar el servicio militar como parte de la preparación de futuros integrantes de la Policía.

Las declaraciones de César Astudillo colocan bajo atención el ingreso a las escuelas de la PNP y la presencia de organizaciones criminales. Mientras el ministro afirma que existen canales detectados y medidas para cerrarlos, la institución había negado contar con elementos que acreditaran esa situación.

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