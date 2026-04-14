SIN LUZ hasta por 11 horas el 15 de abril en Lima y Callao: Distritos afectados con el corte del servicio eléctrico

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian corte de luz en distritos de Lima y el Callao programado para el miércoles, 15 de abril. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario, según el reporte de la empresa Pluz Energía Perú.

¿Por qué será el corte de luz el 15 de abril?

Si estabas pensando en hacer trabajo remoto en casa o hacer uso de algún electrodoméstico, ten en cuenta que habrá corte de luz el miércoles, en diversos puntos de la capital, según Pluz Energía Perú. De acuerdo al comunicado compartido en su página oficial, la suspensión del servicio eléctrico se realizará en un determinado horario y por trabajos de mantenimiento preventivo en la red del suministro.

Es por ello que piden a sus usuarios la comprensión del caso y que tomen medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad de forma temporal. Asimismo, brindó algunos consejos a tener en cuenta antes y durante el corte de luz, que puedes revisar en esta imagen:

Recomendaciones ante suspensión de servicio eléctrico.

Distritos de Lima y Callao sin luz: Zonas y horarios

De acuerdo al cronograma de la empresa de energía eléctrica, los distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con la interrupción del servicio el 15 de abril son:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en A.H. Huáscar sector A Mz. 62, 69, 70, 71, 131, 132, 135, 137, 169.

Sin agua en Pueblo Libre

Desde la 1:30 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. José de Sucre cdra. 11, Jr. Domingo Nieto cdra. 5.

hasta las 4:00 p.m. en Av. José de Sucre cdra. 11, Jr. Domingo Nieto cdra. 5. Desde las 2:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. de La Marina cdras. 6, 7, 8, calle Felipe Santiago Ore cdras. 1, 2, calle Torres Malarín cdras. 3, 4, 5, calle Santa Ana cdras. 2, 3, calle Santa Cecilia cdra. 1, calle Santa Isabel cdras. 1, 2, 3, calle Santa Marta cdra. 1, calle Santa Rita cdra. 1.

En San Miguel

Desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Venezuela cdras. 53, 54.

Sin servicio en Breña

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Arica cdras. 12, 13, 14, 15, Av. Pilcomayo cdras. 1, 2, 3, Av. Venezuela cdras. 14, 15, Av. Arica cdras. 14, 15, 16, calle Chamaya cdras. 9, 10, calle Pastaza cdras. 5, 6, calle Pilcomayo cdras. 2, 3, 4, calle Recuay cdra. 9, Jr. Independencia cdra. 10, Jr. Succha cdra. 5, Jr. Napo cdra. 6, pasaje Unanue cdra. 1, pasaje Vigil cdra. 1.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Elmer Faucett cliente 51934U.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Asoc. Complejo Pecuario Industrial El Valle anexo 22 Mz. PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33.

Sin luz en Andahuasi

Desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Andahuasi.

Finalmente, se reveló que Ventanilla también se verá afectada en estas zonas:

Ventanilla sin luz el 15 de abril.

De esa forma, Pluz Energía Perú dio a conocer la lista de distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte de luz el 15 de abril. Toma tus precauciones ante la suspensión del servicio eléctrico.