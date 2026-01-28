Corte de AGUA el jueves 29 de enero en Lima: Horarios y distritos afectados, según Sedapal

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este jueves, 29 de enero. Descubre si tu distrito se verá afectado con la medida y en qué horario para tomar medidas previsionales.

¿En qué distritos será el corte de agua?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal reportó, hasta el cierre de esta nota, que la interrupción del servicio de agua potable en algunos distritos de Lima Metropolitana este jueves se deberá a los trabajos de mantenimiento que se ejecutarán con el objetivo de mejorar la infraestructura hídrica y seguir brindando un servicio de calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas.

En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del agua desde ya para no verse sorprendidos ni afectados en lo que dure el corte programado. Asimismo, les recuerda que en caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

Corte programado en Ate

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona Z, UCV 236B-233E, Ampliación Santa Rosa.

A.H. Huaycán zona Z, UCV 236B-233E, Ampliación Santa Rosa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 150.

Interrupción del servicio en Jesús María

Áreas afectadas: Agrupación Angamos, Cercado, Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Talara, Jr. Lloque Yupanqui, Av. General Santa Cruz, Jr. Huáscar, Av. Javier Mariátegui, Av. Mello Franco.

Agrupación Angamos, Cercado, Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Talara, Jr. Lloque Yupanqui, Av. General Santa Cruz, Jr. Huáscar, Av. Javier Mariátegui, Av. Mello Franco. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme de tubería.

Ejecución de empalme de tubería. Sector 25.

Sin agua en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. La Flor II etapa, La Cruz Milagrosa, A.H. La Rivera, A.H. Los Álamos, A.H. Manuel Scorza, A.H. Micaela Bastidas, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Nueva Estrella, A.H. Porras Barrenechea, A.H. El Progreso Ampl. zona 1, A.H. El Progreso I sector, A.H. Santa Ana, A.H. Villa Esperanza, A.H. Villa Esperanza comités 8, 9, 10, 11 y 12. A.H. Villa Esperanza Ampl. comité vecinal N° 1, A.H. Villa Polvorín III, A.H. Villa Progreso, A.H. Vista Alegre, Asoc. Sol de Caudivilla, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga, P.J. El Dorado, P.J. El Polvorín, P.J. La Flor, P.J. Nueva América, P.J. Porras Barrenechea, P.J. El Progreso 1er sector, P.J. Villa Esperanza.

A.H. La Flor II etapa, La Cruz Milagrosa, A.H. La Rivera, A.H. Los Álamos, A.H. Manuel Scorza, A.H. Micaela Bastidas, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Nueva Estrella, A.H. Porras Barrenechea, A.H. El Progreso Ampl. zona 1, A.H. El Progreso I sector, A.H. Santa Ana, A.H. Villa Esperanza, A.H. Villa Esperanza comités 8, 9, 10, 11 y 12. A.H. Villa Esperanza Ampl. comité vecinal N° 1, A.H. Villa Polvorín III, A.H. Villa Progreso, A.H. Vista Alegre, Asoc. Sol de Caudivilla, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga, P.J. El Dorado, P.J. El Polvorín, P.J. La Flor, P.J. Nueva América, P.J. Porras Barrenechea, P.J. El Progreso 1er sector, P.J. Villa Esperanza. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 357.

En La Molina

Áreas afectadas: Urb. Musa 3ra etapa. Cuadrante: Coop. Viv. Musa, 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa; Asoc. Piedra Viva, Urb. Sol de La Molina III etapa, Asoc. Los Arbolitos.

Urb. Musa 3ra etapa. Cuadrante: Coop. Viv. Musa, 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa; Asoc. Piedra Viva, Urb. Sol de La Molina III etapa, Asoc. Los Arbolitos. Horario de corte: Desde las 1: 00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 1: 00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 197.

