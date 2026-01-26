Reportan corte de LUZ el 27 y 28 de enero: Verifica si tu zona se verá afectada con la medida

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Anuncian cortes de luz programados para este martes 27 y miércoles 28 de enero. Conoce si tu distrito se verá afectado o no con la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Por qué no habrá luz este 27 y 28 de enero?

Si este martes y miércoles estabas pensando en realizar trabajos en tu computadora o usar algún otro electrodomésticos en esas dos fechas, ten en cuenta el último reporte de Hidrandina, empresa encargada del suministro eléctrico en el norte del Perú.

Pues bien, a través de su portal oficial, la entidad informó que tiene algunos cortes del servicio eléctrico programados en algunas zonas del país como parte de los trabajos de mantenimiento para fortalecer y mejorar la red eléctrica, por lo cual, exhorta a los usuarios estar atentos a la información sobre los horarios programados y tomar medidas preventivas en lo que dura el corte de luz.

De acuerdo a su reporte, la interrupción del servicio se realizará el 27 y 28 de enero en Cajamarca y La Libertad:

Zonas sin luz este martes 27 de enero

Hidrandina reportó que uno de los cortes programados este martes, 27 de enero, será en Cajamarca, precisamente en las siguientes zonas:

Distrito de San Juan desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m .: Pueblo San Juan. Caseríos: Choten, Pueblo Libre, La Laguna, Capulipampa, Nueva Victoria, Chigden, La Huaylla, Huacraruco, El Marco, Chusac, Huar Huar, Yumagual Alto, Tamiacocha. Sector Callatpampa, Sector Tomacucho, Anexo Pampa Grande.

desde .: Pueblo San Juan. Caseríos: Choten, Pueblo Libre, La Laguna, Capulipampa, Nueva Victoria, Chigden, La Huaylla, Huacraruco, El Marco, Chusac, Huar Huar, Yumagual Alto, Tamiacocha. Sector Callatpampa, Sector Tomacucho, Anexo Pampa Grande. Distrito de Asunción desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m . en: Pueblo La Asunción, Barrio San Isidro. Caseríos: Suro, Pachani, Pachagon, Pampas De Capan, Chamani Alto, Chiquildo, Sausalito, Vista Alegre, Sapuc, Aranmarca, Rinconada, Pampas Chamani, Ogoriz, Sapali, Mollepata, Marra, Huabal, Cochapampa, San Miguel De Mata, Agomarca Alto, Catillambi, Ascat, Cachilgon, Chirigual, Conga Cruz, Matara, Shirac, Palo Blanco, Huayllagual, San Lorenzo. Sectores: Manchabi, Nuevo Progreso, El Tingo, Cruz De Huatun, El Higueron, Succhabamba. Anexos: Catulla, Chimchin, Llimbe, Chuachi, Sanjapampa, Calani, El Naranjo, Curun, El Progreso.

. en: Pueblo La Asunción, Barrio San Isidro. Caseríos: Suro, Pachani, Pachagon, Pampas De Capan, Chamani Alto, Chiquildo, Sausalito, Vista Alegre, Sapuc, Aranmarca, Rinconada, Pampas Chamani, Ogoriz, Sapali, Mollepata, Marra, Huabal, Cochapampa, San Miguel De Mata, Agomarca Alto, Catillambi, Ascat, Cachilgon, Chirigual, Conga Cruz, Matara, Shirac, Palo Blanco, Huayllagual, San Lorenzo. Sectores: Manchabi, Nuevo Progreso, El Tingo, Cruz De Huatun, El Higueron, Succhabamba. Anexos: Catulla, Chimchin, Llimbe, Chuachi, Sanjapampa, Calani, El Naranjo, Curun, El Progreso. Distrito de Cospán desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m. en: Pueblo Cospán. Caseríos : San Jorge, Sunchubamba, Salagual, Ahijadero, Huacanal, Siracat, Huariguro, Rambram, Casipe, Cepo, Chiuchin, Ciracat, El Cerro, El Rejo, La Colpa, Culquimarca, Succha Rio, Calmon, Pampas, Chugur, Campoden, Cortaderas, Tutahuayco, Falso Potrero, Santo Domingo, Huaycot, Huaycotito, Santa, Suimate, Paucas, Tayal, Siguispampa, San Martín, Anexo Nuevo Porvenir. Sectores: La Coronilla, Huariguro Alto Y Bajo

en: Pueblo Cospán. San Jorge, Sunchubamba, Salagual, Ahijadero, Huacanal, Siracat, Huariguro, Rambram, Casipe, Cepo, Chiuchin, Ciracat, El Cerro, El Rejo, La Colpa, Culquimarca, Succha Rio, Calmon, Pampas, Chugur, Campoden, Cortaderas, Tutahuayco, Falso Potrero, Santo Domingo, Huaycot, Huaycotito, Santa, Suimate, Paucas, Tayal, Siguispampa, San Martín, Anexo Nuevo Porvenir. La Coronilla, Huariguro Alto Y Bajo En Magdalena: Caseríos: Choropampa, Quivinchan, El Guayo, Número Ocho, Llagaden. Sectores: Monterrey, Ista Centro y Baja. Desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

¿Dónde será el corte este 28 de enero?

Por otro lado, el reporte detalla que la interrupción temporal del servicio eléctrico el miércoles será en La Libertad, en estas zonas:

Distrito El Porvenir desde las 8:30 a.m. a 10:30 a.m. en: Sector Rio Seco Barrio 4: Asencio Vergara Mza.R3, cdras 3, 6, 9, 10; Inca Roca cdras 10, 11, 12; Mayta Cápac Mz. 7, cdras 11, 12, 13; Pachacutec Mz. 11; San Valentín mza 3; Sinchi Roca Mz. 8, cdras 11, 12, Wiracocha cdra. 11; Ollantay cdra. 11; Mz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17. Sec. Rio Seco Barrio 3: Asencio Vergara cdra. 10; Sinchi Roca cdra. 12; Mz. 6, 7, 9, 11. Pueblo Joven El Porvenir: Asencio Vergara cdra. 10; Inca Roca cdra. 12. AA.HH. Miguel Grau Cdra.3 Etapa: Asencio Vergara Nº Los Ange Camara 25. Sector Rio Seco Barrio 2: Sinchi Roca cdra. 12.

en: Sector Rio Seco Barrio 4: Asencio Vergara Mza.R3, cdras 3, 6, 9, 10; Inca Roca cdras 10, 11, 12; Mayta Cápac Mz. 7, cdras 11, 12, 13; Pachacutec Mz. 11; San Valentín mza 3; Sinchi Roca Mz. 8, cdras 11, 12, Wiracocha cdra. 11; Ollantay cdra. 11; Mz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17. Sec. Rio Seco Barrio 3: Asencio Vergara cdra. 10; Sinchi Roca cdra. 12; Mz. 6, 7, 9, 11. Pueblo Joven El Porvenir: Asencio Vergara cdra. 10; Inca Roca cdra. 12. AA.HH. Miguel Grau Cdra.3 Etapa: Asencio Vergara Nº Los Ange Camara 25. Sector Rio Seco Barrio 2: Sinchi Roca cdra. 12. Distrito de Huanchaco desde las 11:30 a.m. a 1:30 p.m. en: Centro Poblado Menor El Milagro I: Av. Miguel Grau Nº Huáscar (Esquina); Ca. Ciro Alegría mza 63; Mz. 18, 2, 20, 63, 64. Centro Poblado Menor El Milagro III: Ca. Leoncio Prado Mz.E; Mz.: 62, 63, 64, A, D, E, F, G, J, K.

Ante el anuncio de Hidrandina de que en La Libertad y Cajamarca habrá cortes de luz, la empresa recomendó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para no verse sorprendidos con la medida este martes 27 y miércoles 28 de enero.