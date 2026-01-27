¡Hasta 12 horas SIN AGUA! Anuncian corte del servicio para el 28 de enero: Horarios y distritos afectados

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/01/2026
¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes del servicio programados para este miércoles 28 de enero, en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida.
Motivo del corte de agua este miércoles
La empresa estatal de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, reveló que ejecutará trabajos de mantenimiento como la limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de la capital. ¿El objetivo? Optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro.
Por ello, exhorta a sus usuarios a tomar medidas previsionales para reducir el impacto de esta suspensión temporal, que de acuerdo al más reciente reporte de Sedapal, hasta el cierre de esta nota se dará en los siguientes distritos y horarios el 28 de enero:
Sin agua en Lurigancho
- Áreas afectadas: Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna, A.H. Violeta Correa de Belaúnde, A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B.
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p. m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 132.
Corte en San Antonio de Huarochirí
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08-ECNC. Cuadrante: A.H. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08-ECNC, Av. 16 de Mayo, Av. Basilio Auqui N° 2.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 131.
Interrupción del servicio en Comas
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: A.H. Francisco Bolognesi, A.H. Los Claveles de Pro, A.H. Ex Fundo San José Pro Industrial, Asoc. Cercado Fundo Chacra Cerro, Asoc. Prop. Condominio Gena, Urb. El Álamo, Urb. Ex Fundo Chacra Cerro, Urb. Los Huertos de Pro. Urb. Industrial Pro, Urb. El Pinar, Urb. Pro 7ma y 9na etapa, Urb. Pro Industrial 2da y 3ra etapa, Urb. Pro Industrial 6to sector, Urb. Pro Lima 3ra etapa, Urb. Pueblo de Infantas.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 346.
¿Demoras en el servicio? Consejo de Sedapal
Asimismo, Sedapal le recuerda a sus usuarios que en caso el servicio del recurso hídrico no se vea restablecido en sus hogares en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, y así saber el motivo detrás de la demora.
Así que toma tus precauciones ante el anuncio de Sedapal en sus redes sociales de que ejecutará cortes de agua en al menos tres distritos para mejorar la calidad del servicio y evitar fallas en el sistema de distribución a lo largo del año.