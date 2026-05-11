¡Rompe el silencio! Mario Hart REVELA el motivo que habría AFECTADO su matrimonio con Korina Rivadeneira

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart sorprendió al sincerarse sobre los momentos más complicados de su matrimonio con Korina Rivadeneira. Durante una entrevista, el piloto reconoció que la rutina, la monotonía y los cambios tras la llegada de sus hijos han puesto a prueba su relación, desatando nuevamente especulaciones sobre una posible separación entre ambos.

El matrimonio conformado por Mario Hart y Korina Rivadeneira vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que el exchico reality hablara abiertamente sobre las dificultades que atraviesa su relación sentimental. Sus declaraciones llegan en medio de fuertes rumores sobre una presunta crisis matrimonial que desde hace semanas viene siendo comentada en programas de espectáculos y redes sociales.

La rutina habría afectado la relación

Durante su participación en el programa "Arriba mi gente", Hart evitó confirmar una separación definitiva; sin embargo, sí admitió que la convivencia y el paso de los años han generado desgaste emocional en la pareja.

"Lo que se empieza a complicar un poco es intentar salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas", expresó

Las palabras del también cantante sorprendieron debido a que pocas veces había hablado con tanta sinceridad sobre los problemas internos de su matrimonio. Para muchos seguidores, la confesión confirmaría que la pareja estaría atravesando uno de sus momentos más delicados desde que se casaron en 2017.

En los últimos días, diversas versiones señalaban que el piloto estaría viviendo separado de Korina Rivadeneira, aunque ninguno de los dos había confirmado públicamente dicha información.

Incluso, figuras cercanas al entorno de ambos dejaron entrever que existirían tensiones dentro del matrimonio. Sus declaraciones fueron interpretadas como una clara referencia al desgaste que genera la convivencia diaria y las responsabilidades familiares.

Los hijos y el cambio en la dinámica familiar

Otro de los puntos que abordó Mario Hart fue el impacto que tuvo la llegada de sus hijos en la relación de pareja. El exchico reality aseguró que convertirse en padres transformó completamente su dinámica sentimental y familiar.

"Los hijos cambian muchas cosas, es hermoso, es muy lindo vivir en familia, mis hijos son lo más preciado que tengo en la vida, pero como dice Fernando te ponen a prueba en muchísimas cosas y sobre todo cambian esa relación íntima", confesó.

Pese a las especulaciones, ni Hart ni Korina han confirmado oficialmente una ruptura. Sin embargo, las recientes declaraciones del piloto reflejan que ambos estarían enfrentando un periodo complejo en su relación, marcado por la rutina, las responsabilidades familiares y el desafío de mantener viva la conexión emocional tras varios años de matrimonio.