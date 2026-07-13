Corte de AGUA en Lima el 14 de julio: ¿Qué distritos se verán afectados y por qué?

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte del servicio de agua potable sorprenderá a vecinos de Lima el 14 de julio. Sedapal reveló qué distritos se verán afectados, el motivo y horario de la suspensión temporal del recurso hídrico.

Corte de agua en Lima: Motivo de la suspensión

Sedapal anuncia corte de agua para el martes 14 de julio. De acuerdo a su último reporte, la suspensión temporal del recurso hídrico responde a diversos trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutará en diversos sectores de la capital con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y mejorar la infraestructura del suministro.

Para aminorar el impacto de la interrupción del servicio, aconseja a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios.

Asimismo, pone a disposición de la ciudadanía, el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte de agua.

Distritos afectos por el corte de agua el 14 de julio

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos qué distritos se verán afectados con la medida el martes 14 de julio:

Corte de agua en VMT

Los siguientes sectores del distrito de Villa María del Triunfo se verán afectados con la interrupción del servicio desde las 8:00 a.m. del martes 14 de julio:

Sin agua potable en zonas de VMT el 14 de julio.

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Túpac Amaru Mzs. L1, K1, LL1, M1, J1, I1, N1, H1. También habrá corte de agua en estas zonas:

Sin servicio en Ate.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en Conjunto Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL Ltda. 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Santa Luzmila. Cuadrante: Av. Los Ángeles, calle 18, Av. José de la Torre Ugarte, calle Manuel González Prada, calle La Mar, Av. Carabayllo, Av. 22 de Agosto, Av. Gerardo Unger.

En Santiago de Surco

Interrupción del servicio de agua potable en Santiago de Surco.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. San Antonio. Cuadrante: Av. Casimiro Ulloa, Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. Ernesto Diez Canseco, Av. Alfredo Benavides.

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, más de cuatro distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el martes 14 de julio. Revisa si tu zona está en la lista y toma tus precauciones.