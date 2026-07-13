Piura: Fiscal detenida le dio un cabezazo a policía tras intervención a vehículo

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una intervención realizada por la comisaria de Castilla, una fiscal y su acompañante fueron detenidos por realizar maniobras temerarias. Desde el inicio, la funcionaria reaccionó de manera violenta, al punto de agredir verbalmente a los policías y luego le propinó un cabezazo a uno de ellos.

Fiscal reaccionó violentamente ante intervención vehicular

La fiscal provisional de nombre Johanny Yessenia Lindao Feria fue detenida en Piura por realizar maniobras temerarias en un vehículo. Al ser cuestionada por este actuar, la mujer se exaltó agrediendo verbalmente a los oficiales y luego golpeando de un cabezazo a un policía.

A través del video publicado, se puede observar el actuar de la fiscal al encontrarse dentro de las instalaciones policiales mientras está esposada y agrede al oficial dándole un golpe en la cara con su cabeza.

En ese sentido, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la detención de la fiscal adjunta provincial del distrito de Castilla, en la región Piura, por su presunta participación en los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, así como agresión contra efectivos de la institución.

🚨 #Piura | 𝐍𝐀𝐃𝐈𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐄𝐍𝐂𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐘: 𝐏𝐍𝐏 𝐃𝐄𝐓𝐈𝐄𝐍𝐄 𝐀 𝐅𝐈𝐒𝐂𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐀𝐂𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐎𝐁𝐄𝐃𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀, 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐘 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐀 𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒



La Policía... pic.twitter.com/oDMtIZyGkn — PNP Noticias (@PNP_Noticias) July 13, 2026

Delito de violencia a la autoridad

Según la versión de la PNP, durante las diligencias preliminares se determinó que la representante del Ministerio Público habría desacatado las disposiciones impartidas por los agentes encargados del procedimiento. Asimismo, indicó que la fiscal habría invocado su condición de autoridad para exigir que la intervención policial fuera suspendida.

La PNP señaló también que los incidentes continuaron una vez que la fiscal fue trasladada a la dependencia policial. Según el comunicado, durante las actuaciones desarrolladas en la comisaría, la intervenida habría agredido físicamente al personal policial que realizaba las diligencias.

"La Fiscalía de flagrancia de Piura asumió la investigación contra la fiscal adjunta provincial provisional, Johanny Yessenia Lindao Feria, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad", expresó la institución.

Finalmente, la Policía Nacional reafirmó que el principio de autoridad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y remarcó que ningún cargo, función o investidura pública otorga privilegios para impedir una intervención legal ni justifica el incumplimiento de las disposiciones impartidas por los efectivos policiales.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades disciplinarias correspondientes en este caso, mientras la fiscal intervenida afronta las diligencias de ley por los delitos que se le atribuyen.