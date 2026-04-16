Corte de luz el 17 de abril en Lima y Callao: Lista de distritos afectados hasta por 10 horas

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú anunció que habrá un nuevo corte de luz el 17 de abril en distritos de Lima y el Callao. Conoce cuáles son las zonas exactas que se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio.

¿Por qué será el corte de luz el 17 de abril?

De acuerdo a su comunicado revelado en su página oficial, la empresa precisó que el corte de luz en diversos distritos de la capital se deberá por trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad.

Pluz Energía Perú recomendó a los usuarios tomar previsiones y, en caso de contar con grupos electrógenos, aplicar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes durante el periodo de mantenimiento.

Distritos de Lima y Callao afectados: ¿En qué horario?

Asimismo, pidieron la comprensión del caso y mantenerse informados sobre algún cambio del cronograma de la suspensión temporal del servicio a través del siguiente ENLACE, en el cual se detalla la lista de los distritos de Lima y el Callao que se quedarán sin electricidad.

Sin servicio en Pueblo Libre

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. La Marina cdras. 3, 4, Av. Mariscal Domingo Nieto cdras. 3, 4, calle David Matto cdra. 1, Jr. Paseo Libertad cdras. 1, 2, Jr. Virrey Manuel Guirior (ex Tarapacá) cdra. 9, Jr. San José cdras. 3, 4, 5, calle Lino Alarcón cdra. 1, calle Marcos Dongo cdra. 2, calle Manuel Estacio cdra. 1.

En Carabayllo

Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. en A.H. Raúl Porras Barrenechea Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 3, 3B, 3D, 4, 5, 29, 29A, 29F, 29G, 33B, 33C, 55I, 55J, Av. Túpac Amaru cdras. 19, 20 21, Vallecito R.P.B.F. Mzs. 1, 2, 3, 4, Asoc. Prop. 7 de Agosto Mzs. A, B, C, D, Jr. Nicolás de Piérola cdra. 1.

hasta las 4:00 p.m. en A.H. Raúl Porras Barrenechea Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 3, 3B, 3D, 4, 5, 29, 29A, 29F, 29G, 33B, 33C, 55I, 55J, Av. Túpac Amaru cdras. 19, 20 21, Vallecito R.P.B.F. Mzs. 1, 2, 3, 4, Asoc. Prop. 7 de Agosto Mzs. A, B, C, D, Jr. Nicolás de Piérola cdra. 1. Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Asoc. Prop. San Lorenzo Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Asoc. Prod. Pecuarios Pampa San Antonio ASPPPS Mzs. B Prima, C Prima, E Prima, F Prima, G Prima, H Prima, I Prima, J Prima, K Prima, L Prima, Asoc. Prop. Del Prog. Res. Villa Torre Blanca Mzs. B, E, G, I, L, Asoc. Prop. Res. La Planicie de Carabayllo Mz. B.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Urb. Pop. Los Jazmines Mzs. A, B, C, D, E, F, G, A.H. Alto Horizonte Mzs. A, C, D, E, F, Agrup. Fam. Los Girasoles del Alto Horizonte Mzs. A, A Prima, B, C, D, E, F, G, H, I, Agrup. Fam. Los Regadores de Jicamarca Mz. A.

En Lima Cercado

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Garcilazo de la Vega (Ex Wilson) cdra. 12, Av. Bolivia cdra. 1, Av. Uruguay cdras. 1, 2, 3, pasaj Velarde cdra. 1, Prolog. Camaná cdra. 11, Jr. Rufino Torrico cdra. 1, Jr. Capt. Fragata Ramón Cárcamo cdra. 7.

hasta las 5:00 p.m. en Av. Garcilazo de la Vega (Ex Wilson) cdra. 12, Av. Bolivia cdra. 1, Av. Uruguay cdras. 1, 2, 3, pasaj Velarde cdra. 1, Prolog. Camaná cdra. 11, Jr. Rufino Torrico cdra. 1, Jr. Capt. Fragata Ramón Cárcamo cdra. 7. Desde la 1:30 p.m. hasta las 4:30 p.m. en Jr. Ecuador cdra. 7, Av. Argentina cdra. 11, Jr. República de Ecuador cdra. 6.

Sin luz en Medio Mundo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.. en Cliente PM0444 (s: 2843004); ubicado en el distrito de Vegueta.

También habrá corte del suministro en estas zonas:

Cortes de luz en Ventanilla, Callao y el Rímac.

Así que ante el anuncio de que habrá corte de luz en distritos de Lima y Callao el 17 de abril se aconseja tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con el servicio hasta por 10 horas.