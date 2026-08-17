Corte de LUZ en Lima y Callao el 17 y 18 de agosto: distritos afectados y horarios de interrupción

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz en Lima y el Callao el 17 y 18 de agosto: ¿te quedarás sin electricidad? Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción del servicio eléctrico programado por Pluz Perú y en qué horarios será la medida.

Corte de luz en Lima y Callao: cronograma de Pluz Perú

Si tenías pensado en hacer uso de algún electrodoméstico el lunes 17 y martes 18 de agosto, deberías revisar primero el cronograma oficial de Pluz Perú donde detalla qué distritos se verán afectados por el corte de luz programado.

De acuerdo al comunicado, la interrupción del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras. Por ello, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya.

Además, les recuerda que el corte de luz no afectará necesariamente a todo un distrito, sino a determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones o sectores incluidos en el cronograma.

Distritos que se quedarán sin luz el 17 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este lunes 17 de agosto:

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Centro Poblado Cercado de Puente Piedra av. La Victoria cdras. 5, 6, calle José Gálvez cdras. 3, 4, mz. 34, calle S/N mz. A, B, E, Y, jr. Ricardo Palma Soriano cdras. 3, 4, 5, 6, 7, mz. 35, 38, 39, jr. Mariscal Ramón Castilla cdras. 2, 3, mz. 39, 50, A, jr. Sucre cdra. 3, mz. 33, pasaje 1, mz. A, B, C, D, pasaje Ricardo Palma mz. B11.

Sectores afectados en Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a. m. en jr. Carabay cdra. 6, jr. De la Unión cdras. 7, 8, jr. Moquegua cdra. 1, jr. Puno cdras. 1, 2, 7, 8.

Pluz Perú también reveló las zonas que se verán afectadas en San Juan de Lurigancho y Comas por el corte de luz. A continuación verifica cuáles serán esos sectores:

Corte de luz en SJL y Comas el 17 de agosto.

Corte de luz el 18 de agosto: lista de zonas afectadas

De acuerdo a Pluz Perú, habrá corte de luz el 18 de agosto en al menos cuatro distritos de Lima y el Callao, entre ellos:

Sin luz en Los Olivos el 18 de agosto, según Pluz Perú.

Sin luz en Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Argentina cdras. 15, 16, 17, av. Guillermo Dansey cdras. 17, 18, 19, av. José María Galdeano y Mendoza cdras. 8, 9, calle José Celendon Condestable cdra. 9.

En Lurigancho-Chosica

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Asoc. de Viv. Corazón de Jesús anexo 8 Jicamarca mzs. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y, Z.

En Ventanilla

Desde la 1:00 p. m. hasta las 4:00 p. m. en urb. Popular de Interés Social área industrial mz. B, G, T-1, U-1, V-1.

Finalmente, es importante revisar periódicamente la programación del corte de luz para saber qué distritos de Lima y Callao se verán afectados, además de los horarios. De esta manera, los usuarios podrán anticiparse a la interrupción del servicio eléctrico.